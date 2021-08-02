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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1036103710381039
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:05

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  Успіх написав:То що, придомова - байдуже?
А авто ставити на тротуарі, чи в сусідньому дворі?


В нормальних комплесах в підземних паркінгах.
В іншому випадку знайдуться завжди довбні які будуть вбиті 20 літні корчі по пів години прогрівати.
Законів ж нема як в Німеччині про заборону прогрівання моторів.
Я вже не кажу що в Україні після відміни ТО що там несеться з вихлопної страшно навіть уявитию
По факту прогрівання двигуна заборонено і в Україні, це по-перше.
По друге, ви вже бозна скільки років в Німеччині, а вам уявні корчі з України пахнуть? Я таких прогрівунів вже багато років не бачив


Бачив на німецькиз форумах здивування наших коли приїхала полоція та вліпила штраф по виклику сусідів за прогрів авто. Недавно. Тому думаю як явище є.
Дивлячись на автобазарах в ютуюбі які корчі продають 15 і більше років то не думаю що там з СО все ок, особливо якщо експлатувати ще років 5 без відсутності техогляду.
Тому стоянка в дворі, абсолютне зло.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:19

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:То що, придомова - байдуже?
А авто ставити на тротуарі, чи в сусідньому дворі?😂


В нормальних комплесах в підземних паркінгах.
В іншому випадку знайдуться завжди довбні які будуть вбиті 20 літні корчі по пів години прогрівати.
Законів ж нема як в Німеччині про заборону прогрівання моторів.
Я вже не кажу що в Україні після відміни ТО що там несеться з вихлопної страшно навіть уявитию

Усіх зі Святом!
Я прогрівав тільки карбюраторну 21093 в -10/40С у 1996 , так як не поїде, але не по пів години.
А современные инжекторы и HDI разве что если ставил машину на улице для разогрева лобового стекла от изморози.
Расход моторного масла примерно меньше 100 грамм на 8/9000 км.
Vadim_
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  #<1 ... 1036103710381039
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