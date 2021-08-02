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Успіх написав:То що, придомова - байдуже? А авто ставити на тротуарі, чи в сусідньому дворі?😂
В нормальних комплесах в підземних паркінгах. В іншому випадку знайдуться завжди довбні які будуть вбиті 20 літні корчі по пів години прогрівати. Законів ж нема як в Німеччині про заборону прогрівання моторів. Я вже не кажу що в Україні після відміни ТО що там несеться з вихлопної страшно навіть уявитию
Усіх зі Святом! Я прогрівав тільки карбюраторну 21093 в -10/40С у 1996 , так як не поїде, але не по пів години. А современные инжекторы и HDI разве что если ставил машину на улице для разогрева лобового стекла от изморози. Расход моторного масла примерно меньше 100 грамм на 8/9000 км.
Ваш улюблений забудовник Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу. Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают
Ваш улюблений забудовник Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу. Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают
Ваш улюблений забудовник Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу. Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают
Задовбали. Оренду опустять нижче плінтуса
Вначале пусть построят Потом "чистильщики обуви" путь силами оставшихся ухылянтов с руками отремонтируют А уж пиписля, в 30х годах 21века, будет идти речь об сдаче в аренду собачьих будок по 25 метров за 200долларов(как ваши хрущи), возможно тогда жто будет грамм золота или 100л бенза.
Ваш улюблений забудовник Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу. Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают
оточення Львова кавалірками... хтось займається жостким плагіатом