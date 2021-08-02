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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1036103710381039
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:19

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:То що, придомова - байдуже?
А авто ставити на тротуарі, чи в сусідньому дворі?😂


В нормальних комплесах в підземних паркінгах.
В іншому випадку знайдуться завжди довбні які будуть вбиті 20 літні корчі по пів години прогрівати.
Законів ж нема як в Німеччині про заборону прогрівання моторів.
Я вже не кажу що в Україні після відміни ТО що там несеться з вихлопної страшно навіть уявитию

Усіх зі Святом!
Я прогрівав тільки карбюраторну 21093 в -10/40С у 1996 , так як не поїде, але не по пів години.
А современные инжекторы и HDI разве что если ставил машину на улице для разогрева лобового стекла от изморози.
Расход моторного масла примерно меньше 100 грамм на 8/9000 км.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 12:27

Доляреку/Успіх

є їден файний жк для інвештицій, тіко виклали, Вам по секрету 8)

https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/big-ben
ЖК BIG BEN, Львів, що у тлумачі з англіцкєго "Велика Пуцька" :lol:

Ваш улюблений забудовник
Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській
Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській
А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу.
Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії 8)
Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 13:03

  jump написав:Доляреку/Успіх

є їден файний жк для інвештицій, тіко виклали, Вам по секрету 8)

https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/big-ben
ЖК BIG BEN, Львів, що у тлумачі з англіцкєго "Велика Пуцька" :lol:

Ваш улюблений забудовник
Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській
Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській
А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу.
Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії 8)
Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают

Задовбали. Оренду опустять нижче плінтуса
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:18

  Bolt написав:Задовбали. Оренду опустять нижче плінтуса


сусіди Долярека 8)
Мазепи
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1300 квартир на клаптику землі
20 поверхів :shock:
на місці колишнього інструментального заводу
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:19

  Bolt написав:
  jump написав:Доляреку/Успіх

є їден файний жк для інвештицій, тіко виклали, Вам по секрету 8)

https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/big-ben
ЖК BIG BEN, Львів, що у тлумачі з англіцкєго "Велика Пуцька" :lol:

Ваш улюблений забудовник
Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській
Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській
А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу.
Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії 8)
Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают

Задовбали. Оренду опустять нижче плінтуса

Вначале пусть построят
Потом "чистильщики обуви" путь силами оставшихся ухылянтов с руками отремонтируют
А уж пиписля, в 30х годах 21века, будет идти речь об сдаче в аренду собачьих будок по 25 метров за 200долларов(как ваши хрущи), возможно тогда жто будет грамм золота или 100л бенза.
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:23

  jump написав:Доляреку/Успіх

є їден файний жк для інвештицій, тіко виклали, Вам по секрету 8)

https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/big-ben
ЖК BIG BEN, Львів, що у тлумачі з англіцкєго "Велика Пуцька" :lol:

Ваш улюблений забудовник
Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській
Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській
А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу.
Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії 8)
Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают

оточення Львова кавалірками... хтось займається жостким плагіатом
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:28

  anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.


flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:36

  Bolt написав:
  Успіх написав:Хто моніторить ціни ЛРЖН?
За перший квартал 2025го ціни - вверх/вниз/на місці крокують?

Та ХЗ.
Накинув своєму квартиранту 500.Буде 8500.Таке собі. 😟

6.25% росту, S&P смокче чупа-чупс збоку
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:58

  flyman написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Хто моніторить ціни ЛРЖН?
За перший квартал 2025го ціни - вверх/вниз/на місці крокують?

Та ХЗ.
Накинув своєму квартиранту 500.Буде 8500.Таке собі. 😟

6.25% росту, S&P смокче чупа-чупс збоку

Так а гривні. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:02

  jump написав:
  Bolt написав:Задовбали. Оренду опустять нижче плінтуса


сусіди Долярека 8)
Мазепи
Зображення

1300 квартир на клаптику землі
20 поверхів :shock:
на місці колишнього інструментального заводу

Та на Трускавецький практично те саме робиться.
https://continent.lviv.ua/continent/
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  #<1 ... 1036103710381039
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