Квартал на 40 тис на роду в Басівці.
Кольцьова стане колом вже безповоротно.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 09:44
Японський бог.
Квартал на 40 тис на роду в Басівці.
Кольцьова стане колом вже безповоротно.
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:06
Bolt
Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?
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