Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?
Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?
Пересікаю кільцьову кожен день. Бачу стояк. Але зранку і ввечері. В день можна проскочить. Тим більше якщо їхати десь з Польщі в Київському напрямку, я би через місто їхав. Однозначно швидше буде.
Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?
Пересікаю кільцьову кожен день. Бачу стояк. Але зранку і ввечері. В день можна проскочить. Тим більше якщо їхати десь з Польщі в Київському напрямку, я би через місто їхав. Однозначно швидше буде.
Межрайонные дороги так и не починили? Например, Жовква - Камянка. Помнится, в 2016 году ямы были чуть ли не по колено.