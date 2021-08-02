RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1037103810391040
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 09:44

Японський бог.
Квартал на 40 тис на роду в Басівці.
Кольцьова стане колом вже безповоротно.
https://youtu.be/4IWiFpwOu48?si=RYdveYTqbfLXm9sX
Bolt
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:06

Bolt


Кольцьова стане колом вже безповоротно.


Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?
Hotab
 
Повідомлень: 14931
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:33

  Hotab написав:Bolt


Кольцьова стане колом вже безповоротно.


Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?

Пересікаю кільцьову кожен день.
Бачу стояк.
Але зранку і ввечері. В день можна проскочить.
Тим більше якщо їхати десь з Польщі в Київському напрямку, я би через місто їхав.
Однозначно швидше буде.
Bolt
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:24

  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt


Кольцьова стане колом вже безповоротно.


Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?

Пересікаю кільцьову кожен день.
Бачу стояк.
Але зранку і ввечері. В день можна проскочить.
Тим більше якщо їхати десь з Польщі в Київському напрямку, я би через місто їхав.
Однозначно швидше буде.

Межрайонные дороги так и не починили? Например, Жовква - Камянка. Помнится, в 2016 году ямы были чуть ли не по колено.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 267
З нами з: 18.10.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:25

  anduzenko написав:
  Bolt написав:Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?

Пересікаю кільцьову кожен день.
Бачу стояк.
Але зранку і ввечері. В день можна проскочить.
Тим більше якщо їхати десь з Польщі в Київському напрямку, я би через місто їхав.
Однозначно швидше буде.

Межрайонные дороги так и не починили? Например, Жовква - Камянка. Помнится, в 2016 году ямы были чуть ли не по колено.[/quote]
Лучше бы не чинили, а то у нас даже в селе так дороги подшаманили, что разные πидары со Львова на байках покатушки устраивают. Лучше бы ямы по колено, как раньше.
Bolt
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1037103810391040
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1023, 1024, 1025
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
10240 7289123
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 тра, 2025 13:07
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2525, 2526, 2527
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25264 16922759
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 20:42
Faceless
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 65, 66, 67
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
667 299574
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 кві, 2025 22:51
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8470)
03.05.2025 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.