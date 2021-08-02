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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1038103910401041>
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 09:44

Японський бог.
Квартал на 40 тис на роду в Басівці.
Кольцьова стане колом вже безповоротно.
https://youtu.be/4IWiFpwOu48?si=RYdveYTqbfLXm9sX
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:06

Bolt


Кольцьова стане колом вже безповоротно.


Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:33

  Hotab написав:Bolt


Кольцьова стане колом вже безповоротно.


Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?

Пересікаю кільцьову кожен день.
Бачу стояк.
Але зранку і ввечері. В день можна проскочить.
Тим більше якщо їхати десь з Польщі в Київському напрямку, я би через місто їхав.
Однозначно швидше буде.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:24

  Bolt написав:
  Hotab написав:Bolt


Кольцьова стане колом вже безповоротно.


Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?

Пересікаю кільцьову кожен день.
Бачу стояк.
Але зранку і ввечері. В день можна проскочить.
Тим більше якщо їхати десь з Польщі в Київському напрямку, я би через місто їхав.
Однозначно швидше буде.

Межрайонные дороги так и не починили? Например, Жовква - Камянка. Помнится, в 2016 году ямы были чуть ли не по колено.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:25

  anduzenko написав:
  Bolt написав:Трохи офтопне питання: а як взагалі себе почуває південне напівкільце львівської окружної? Вдень рух ускладнено? Якщо транзитом через Львівську кільцеву веде, чи є сенс обирати альтернативний маршрут, щоб не опинятись на окружній?

Пересікаю кільцьову кожен день.
Бачу стояк.
Але зранку і ввечері. В день можна проскочить.
Тим більше якщо їхати десь з Польщі в Київському напрямку, я би через місто їхав.
Однозначно швидше буде.

Межрайонные дороги так и не починили? Например, Жовква - Камянка. Помнится, в 2016 году ямы были чуть ли не по колено.[/quote]
Лучше бы не чинили, а то у нас даже в селе так дороги подшаманили, что разные πидары со Львова на байках покатушки устраивают. Лучше бы ямы по колено, как раньше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 18:13

  Bolt написав:Лучше бы не чинили, а то у нас даже в селе так дороги подшаманили, что разные πидары со Львова на байках покатушки устраивают. Лучше бы ямы по колено, как раньше.


Камері и штрафі как в Германии по 50 евро за превіщение скорости на 10 км.ч. очень сложно установить ? Лучше уж ямі по колено.
Не, нам до Европі срать и срать :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 18:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хомякоид написав:
  Bolt написав:Лучше бы не чинили, а то у нас даже в селе так дороги подшаманили, что разные πидары со Львова на байках покатушки устраивают. Лучше бы ямы по колено, как раньше.


Камері и штрафі как в Германии по 50 евро за превіщение скорости на 10 км.ч. очень сложно установить ? Лучше уж ямі по колено.
Не, нам до Европі срать и срать :D
Камери байки не фіксують, бо номери ззаду:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 19:06

  Хомякоид написав:
  Bolt написав:Лучше бы не чинили, а то у нас даже в селе так дороги подшаманили, что разные πидары со Львова на байках покатушки устраивают. Лучше бы ямы по колено, как раньше.


Камері и штрафі как в Германии по 50 евро за превіщение скорости на 10 км.ч. очень сложно установить ? Лучше уж ямі по колено.
Не, нам до Европі срать и срать :D

Так не тех байках больше 50 и не ездят. Зато пердят как пускач на МТЗ.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 19:07

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  Bolt написав:Лучше бы не чинили, а то у нас даже в селе так дороги подшаманили, что разные πидары со Львова на байках покатушки устраивают. Лучше бы ямы по колено, как раньше.


Камері и штрафі как в Германии по 50 евро за превіщение скорости на 10 км.ч. очень сложно установить ? Лучше уж ямі по колено.
Не, нам до Европі срать и срать :D
Камери байки не фіксують, бо номери ззаду:)

У Львові є декілька камер які фіксують якраз номери ззаду.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:14

Як так?©

  jump написав:Доляреку/Успіх

є їден файний жк для інвештицій, тіко виклали, Вам по секрету 8)

https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/big-ben
ЖК BIG BEN, Львів, що у тлумачі з англіцкєго "Велика Пуцька" :lol:

Ваш улюблений забудовник
Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській
Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській
А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу.
Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії 8)
Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают

Ціни ще нема... - не можуть скласти ціну? :lol:

Але #йопїхмать, як так?©
Як так, що хочуть починати НОВЕ, а мають ще 100500 НЕзавершених об'єктів?!

І де, ДЕ плять, ті круті адвокати, що можуть взути отаких забудовників на лямів 20-30 за ДАЛЕКО НЕСВОЄЧАСНУ здачу об'єкту???!
Успіх
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  #<1 ... 1038103910401041>
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