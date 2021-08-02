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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1038103910401041
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:22

Чого чекають?

  jump написав:
  Bolt написав:Задовбали. Оренду опустять нижче плінтуса


сусіди Долярека 8)
Мазепи
Зображення

1300 квартир на клаптику землі
20 поверхів :shock:
на місці колишнього інструментального заводу
В мене зображення не відкривається... - що там? Грінвіль парк?
Якщо так, то теж мені їхня політика - дивна!
Залишився останній будинок здати, вже, наче, всі поверхи зведені... - а вони щось заморозили роботи... - з осені минулого року не бачу, щоб рухався їхній кран над тим будинком.
Накуя морозити? Якщо можна завершити і продати за оверпрайс залишки квартир?
Матеріали ж дешавшати НЕ БУДУТЬ!!!
А швидше, навпаки!

То чого чекають?


Те саме питання і до Ріелу! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:46

  jump написав:Доляреку/Успіх

є їден файний жк для інвештицій, тіко виклали, Вам по секрету 8)

https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/big-ben
ЖК BIG BEN, Львів, що у тлумачі з англіцкєго "Велика Пуцька" :lol:

Ваш улюблений забудовник
Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській
Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській
А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу.
Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії 8)
Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают

іронію оцінив, дуже затишний район - всім раджу :lol:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:50

  Bolt написав:У Львові є декілька камер які фіксують якраз номери ззаду.

де наприклад ? щоб я не попався :oops: Я по вашим селам ні ні, я "тіко ві Львові " :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:54

  Успіх написав:
  jump написав:Доляреку/Успіх

є їден файний жк для інвештицій, тіко виклали, Вам по секрету

https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/big-ben
ЖК BIG BEN, Львів, що у тлумачі з англіцкєго "Велика Пуцька"

Ваш улюблений забудовник
Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській
Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській
А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу.
Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії 8)
Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают

Ціни ще нема... - не можуть скласти ціну? :lol:

Але #йопїхмать, як так?©
Як так, що хочуть починати НОВЕ, а мають ще 100500 НЕзавершених об'єктів?!

І де, ДЕ плять, ті круті адвокати, що можуть взути отаких забудовників на лямів 20-30 за ДАЛЕКО НЕСВОЄЧАСНУ здачу об'єкту???!

я тобі відкрию велику таємницю, якщо скажу, що в забудовників багато що построєно по принципу піраміди? 8) знаєш, що це таке? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:17

Чи адвокати тільки такі "круті" на словах в рекламах?

  Shaman написав:в забудовників багато що построєно по принципу піраміди?
Я ще раз повторюю >>>
  Успіх написав:де, ДЕ плять, ті круті адвокати, що можуть взути отаких забудовників на лямів 20-30 за ДАЛЕКО НЕСВОЄЧАСНУ здачу об'єкту???!
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:25

  Успіх написав:
  Shaman написав:в забудовників багато що построєно по принципу піраміди?
Я ще раз повторюю >>>
  Успіх написав:де, ДЕ плять, ті круті адвокати, що можуть взути отаких забудовників на лямів 20-30 за ДАЛЕКО НЕСВОЄЧАСНУ здачу об'єкту???!

Договір читав хоч раз? Чи чекаєш , коли його (договір) тобі на ютубі якась мордата свиня розжує і в рот покладе? «Взути» ти можеш лише калоші, щоб дійти по придомовій до гіпотетично колись зданого будинку. А забудовника ти не взуєш, будь який суд по війні встане на його бік.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:47

  Успіх написав:
  Shaman написав:в забудовників багато що построєно по принципу піраміди?
Я ще раз повторюю >>>
  Успіх написав:де, ДЕ плять, ті круті адвокати, що можуть взути отаких забудовників на лямів 20-30 за ДАЛЕКО НЕСВОЄЧАСНУ здачу об'єкту???!

а взути кого? ти хіба в нас покупець? чи співзабудовник? будеш сам з собою судитися? чи згадаєш, як "унтер офицерская вдова сама себя высекла" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 21:11

  yama написав:
  Bolt написав:У Львові є декілька камер які фіксують якраз номери ззаду.

де наприклад ? щоб я не попався :oops: Я по вашим селам ні ні, я "тіко ві Львові " :oops:

Мама відома на кн. Ольги біля Оселі зла. Хочеш на блимаючий жовтий світлофор проскочити, а тебе ззаду клац. 😺
Bolt
 
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  #<1 ... 1038103910401041
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