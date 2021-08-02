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Bolt написав:Задовбали. Оренду опустять нижче плінтуса
сусіди Долярека Мазепи
1300 квартир на клаптику землі 20 поверхів на місці колишнього інструментального заводу
В мене зображення не відкривається... - що там? Грінвіль парк? Якщо так, то теж мені їхня політика - дивна! Залишився останній будинок здати, вже, наче, всі поверхи зведені... - а вони щось заморозили роботи... - з осені минулого року не бачу, щоб рухався їхній кран над тим будинком. Накуя морозити? Якщо можна завершити і продати за оверпрайс залишки квартир? Матеріали ж дешавшати НЕ БУДУТЬ!!! А швидше, навпаки!
Ваш улюблений забудовник Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу. Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают
Ваш улюблений забудовник Локація - бімба! Біля колії на Луганській/Персенківці і акурат біля моста на Стрийській Будете стежити за усіма поцьонгами та нескінченними вервечками автівок по Стрийській А з іншої сторони - артефакти на території ЛАЗу. Квартир небагацько...якихось півтори тисячі, та й не високий, до 17 поверхів-краєвид довкола буде моцний, навіть свою квартирку в Ріел-Сіті з балькона зовидите, так би мовити створите особистий простір вздовж львівської колії Вкладайтесь, зак ше є час, так міркую, що до 2035р. квартири поздают
Shaman написав:в забудовників багато що построєно по принципу піраміди?
Я ще раз повторюю >>>
Успіх написав:де, ДЕ плять, ті круті адвокати, що можуть взути отаких забудовників на лямів 20-30 за ДАЛЕКО НЕСВОЄЧАСНУ здачу об'єкту???!
Договір читав хоч раз? Чи чекаєш , коли його (договір) тобі на ютубі якась мордата свиня розжує і в рот покладе? «Взути» ти можеш лише калоші, щоб дійти по придомовій до гіпотетично колись зданого будинку. А забудовника ти не взуєш, будь який суд по війні встане на його бік.