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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 тра, 2025 22:56
Bolt написав:
Цвинтар через дорогу за Спартаком.
За Спартаком - теж будується будинок))
Але, як бачимо - "через дорогу цвинтар", це ще нічого... як от на Малоголосківській на самому цвинтарі побудовано...
І ще - "цвинтар через дорогу за Спартаком", а там з джерела люди постійно воду беруть, приїзджають автівками/вантажаться водою по повній
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Додано: Пон 05 тра, 2025 08:42
Успіх написав:
Але #йопїхмать, як так?©
Як так, що хочуть починати НОВЕ, а мають ще 100500 НЕзавершених об'єктів?!
І де, ДЕ плять, ті круті адвокати, що можуть взути отаких забудовників на лямів 20-30 за ДАЛЕКО НЕСВОЄЧАСНУ здачу об'єкту???!
Ріел, ЖК SOHO, м. Львів, вул. Жовківська, Промислова, Городницька
мікрорайон:
Замарстинів
не зовсім біля колєї
але неподалік. поцьонги там файно чути
кількість квартир вражає: Soho на 2758 квартир
, й це на етапі планування, як відомо у процесі будівництва ріелівці нагулюють апетит і валять на тих клаптях ще додаткові мурашники
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