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І де, ДЕ плять, ті круті адвокати, що можуть взути отаких забудовників на лямів 20-30 за ДАЛЕКО НЕСВОЄЧАСНУ здачу об'єкту???!
Ріел, ЖК SOHO, м. Львів, вул. Жовківська, Промислова, Городницька мікрорайон: Замарстинів не зовсім біля колєї але неподалік. поцьонги там файно чути кількість квартир вражає: Soho на 2758 квартир , й це на етапі планування, як відомо у процесі будівництва ріелівці нагулюють апетит і валять на тих клаптях ще додаткові мурашники
можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці
Так, наскільки пам"ятаю вздовж колій колись планувалось продовжити Луганську, аж до Левандівки, щоб паралельно ВВ і Виговського, щось було. Проїжджав недавно повз Пврус Там закінчили розборбетоноого навісу. Шириною метрів 30 і довжиною більше 100, що лишався від заводу бетонних виробів .Ще одну домину будуть тулити. Короче вся оренда взагалі в дупу котиться.