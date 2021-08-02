RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1039104010411042
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 22:56

Люди дбають про своє здоров'я - п'ють джерельну воду)))

  Bolt написав:Цвинтар через дорогу за Спартаком.

За Спартаком - теж будується будинок))
Але, як бачимо - "через дорогу цвинтар", це ще нічого... як от на Малоголосківській на самому цвинтарі побудовано... :mrgreen:


І ще - "цвинтар через дорогу за Спартаком", а там з джерела люди постійно воду беруть, приїзджають автівками/вантажаться водою по повній :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8069
З нами з: 18.03.21
Подякував: 255 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 08:42

  Успіх написав:Але #йопїхмать, як так?©
Як так, що хочуть починати НОВЕ, а мають ще 100500 НЕзавершених об'єктів?!

І де, ДЕ плять, ті круті адвокати, що можуть взути отаких забудовників на лямів 20-30 за ДАЛЕКО НЕСВОЄЧАСНУ здачу об'єкту???!


Ріел, ЖК SOHO, м. Львів, вул. Жовківська, Промислова, Городницька
мікрорайон:
Замарстинів
не зовсім біля колєї 8) але неподалік. поцьонги там файно чути
кількість квартир вражає: Soho на 2758 квартир :shock: , й це на етапі планування, як відомо у процесі будівництва ріелівці нагулюють апетит і валять на тих клаптях ще додаткові мурашники :oops:
jump
 
Повідомлень: 4707
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 07:41

Доляреку
Ще один комплекс для Вас :lol:
Любінська, біля залізниці, 20хв по шпалах до ріел-сіті на Левандівці 8)
Зображення

кількість квартир-1500 :shock:
кількість поверхів-10-17
опалення-дахова котельня
ЖК Зоряні
https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/zoryani

можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка 8) все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці :lol:
jump
 
Повідомлень: 4707
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:00

  jump написав:Доляреку
Ще один комплекс для Вас :lol:
Любінська, біля залізниці, 20хв по шпалах до ріел-сіті на Левандівці 8)
Зображення

кількість квартир-1500 :shock:
кількість поверхів-10-17
опалення-дахова котельня
ЖК Зоряні
https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/zoryani

можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка 8) все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці :lol:

Так, наскільки пам"ятаю вздовж колій колись планувалось продовжити Луганську, аж до Левандівки, щоб паралельно ВВ і Виговського, щось було.
Проїжджав недавно повз Пврус
Там закінчили розборбетоноого навісу. Шириною метрів 30 і довжиною більше 100, що лишався від заводу бетонних виробів .Ще одну домину будуть тулити.
Короче вся оренда взагалі в дупу котиться.
Bolt
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:15

Bolt


Короче вся оренда взагалі в дупу котиться.


Не раніше ніж коли понаєхи поїдуть додому (настане мир).
Але рано чи пізно це ж станеться, і план лежати на дивані і мріяти про «гроші самі ллються в кишеню » під загрозою.
Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах». Згадати про задеклароване вербально «сімʼя - то головне», і таки щось зробити для неї, а не для створення враження на форумі «дивись який я ленд-лорд!»
Але ж то треба думати головом , а не ногом.
А також припинити «казатись», і почати «бути».
Hotab
 
Повідомлень: 15049
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Hotab написав:Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах»


Як вважаєте, чи є мені сенс у 79 років розробляти стратегічні плани щодо управління активами?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10251
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:38

  Hotab написав:Bolt


Короче вся оренда взагалі в дупу котиться.


Не раніше ніж коли понаєхи поїдуть додому (настане мир).
Але рано чи пізно це ж станеться, і план лежати на дивані і мріяти про «гроші самі ллються в кишеню » під загрозою.
Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах». Згадати про задеклароване вербально «сімʼя - то головне», і таки щось зробити для неї, а не для створення враження на форумі «дивись який я ленд-лорд!»
Але ж то треба думати головом , а не ногом.
А також припинити «казатись», і почати «бути».

Я взагалі не розумію сенс купляти квартиру(в даному в випадку студію) в якій вже навіть сім"ї з двох членів буде некомфортно жити.(в перспективі,, що там буде жити хтось з дітей Долярека) В мене, наприклад, дружина сова і часом лягає в третій ночі, я можу і о десятій лягти спати. Як то все поєднати в студії я ХЗ. Не говорячи, про смажити якусь рибу.
Bolt
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А я зазвичай лягаю о 8 вечора
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10251
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1039104010411042
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1023, 1024, 1025
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
10240 7296696
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 тра, 2025 13:07
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2525, 2526, 2527
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25264 16935042
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 20:42
Faceless
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 65, 66, 67
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
667 300770
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 кві, 2025 22:51
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3975)
11.05.2025 07:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.