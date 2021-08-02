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І де, ДЕ плять, ті круті адвокати, що можуть взути отаких забудовників на лямів 20-30 за ДАЛЕКО НЕСВОЄЧАСНУ здачу об'єкту???!
Ріел, ЖК SOHO, м. Львів, вул. Жовківська, Промислова, Городницька мікрорайон: Замарстинів не зовсім біля колєї але неподалік. поцьонги там файно чути кількість квартир вражає: Soho на 2758 квартир , й це на етапі планування, як відомо у процесі будівництва ріелівці нагулюють апетит і валять на тих клаптях ще додаткові мурашники
можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці
Так, наскільки пам"ятаю вздовж колій колись планувалось продовжити Луганську, аж до Левандівки, щоб паралельно ВВ і Виговського, щось було. Проїжджав недавно повз Пврус Там закінчили розборбетоноого навісу. Шириною метрів 30 і довжиною більше 100, що лишався від заводу бетонних виробів .Ще одну домину будуть тулити. Короче вся оренда взагалі в дупу котиться.
Не раніше ніж коли понаєхи поїдуть додому (настане мир). Але рано чи пізно це ж станеться, і план лежати на дивані і мріяти про «гроші самі ллються в кишеню » під загрозою. Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах». Згадати про задеклароване вербально «сімʼя - то головне», і таки щось зробити для неї, а не для створення враження на форумі «дивись який я ленд-лорд!» Але ж то треба думати головом , а не ногом. А також припинити «казатись», і почати «бути».
Hotab написав:Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах»
Як вважаєте, чи є мені сенс у 79 років розробляти стратегічні плани щодо управління активами?
Не раніше ніж коли понаєхи поїдуть додому (настане мир). Але рано чи пізно це ж станеться, і план лежати на дивані і мріяти про «гроші самі ллються в кишеню » під загрозою. Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах». Згадати про задеклароване вербально «сімʼя - то головне», і таки щось зробити для неї, а не для створення враження на форумі «дивись який я ленд-лорд!» Але ж то треба думати головом , а не ногом. А також припинити «казатись», і почати «бути».
Я взагалі не розумію сенс купляти квартиру(в даному в випадку студію) в якій вже навіть сім"ї з двох членів буде некомфортно жити.(в перспективі,, що там буде жити хтось з дітей Долярека) В мене, наприклад, дружина сова і часом лягає в третій ночі, я можу і о десятій лягти спати. Як то все поєднати в студії я ХЗ. Не говорячи, про смажити якусь рибу.