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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1040104110421043
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:31

  Успіх написав:
  jump написав:Доляреку
Ще один комплекс для Вас :lol:
Любінська, біля залізниці, 20хв по шпалах до ріел-сіті на Левандівці 8)
Зображення

кількість квартир-1500 :shock:
кількість поверхів-10-17
опалення-дахова котельня
ЖК Зоряні
https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/zoryani

можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці :lol
Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути?
Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк :mrgreen:

Може справді наша перемога вже блиЗЕнько? :D

є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
Shaman
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  #<1 ... 1040104110421043
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