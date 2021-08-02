Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці :lol
Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути? Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк
Може справді наша перемога вже блиЗЕнько?
є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці :lol
Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути? Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк
Може справді наша перемога вже блиЗЕнько?
є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
Тоді виходить навпаки - забудовники поспішають втюхати за оверпрайс "повітря над котлованом", поки ще триватиме війна декілька років?