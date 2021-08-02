Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці :lol
Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути? Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк
Може справді наша перемога вже блиЗЕнько?
є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці :lol
Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути? Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк
Може справді наша перемога вже блиЗЕнько?
є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
Тоді виходить навпаки - забудовники поспішають втюхати за оверпрайс "повітря над котлованом", поки ще триватиме війна декілька років?
Успіх написав:Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути? Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк
Може справді наша перемога вже блиЗЕнько?
є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
Тоді виходить навпаки - забудовники поспішають втюхати за оверпрайс "повітря над котлованом", поки ще триватиме війна декілька років?
то коли вже те 7Кгрн (чи скільки там ) "як з куща"?
Hotab написав:Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах»
Як вважаєте, чи є мені сенс у 79 років розробляти стратегічні плани щодо управління активами?
то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?
Hotab написав:Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах»
Як вважаєте, чи є мені сенс у 79 років розробляти стратегічні плани щодо управління активами?
то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?