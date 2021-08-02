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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1041104210431044>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:31

  Успіх написав:
  jump написав:Доляреку
Ще один комплекс для Вас :lol:
Любінська, біля залізниці, 20хв по шпалах до ріел-сіті на Левандівці 8)
Зображення

кількість квартир-1500 :shock:
кількість поверхів-10-17
опалення-дахова котельня
ЖК Зоряні
https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/zoryani

можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці :lol
Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути?
Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк :mrgreen:

Може справді наша перемога вже блиЗЕнько? :D

є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:59

Чи так, чи так - але казино буде у виграші!))

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  jump написав:Доляреку
Ще один комплекс для Вас :lol
Любінська, біля залізниці, 20хв по шпалах до ріел-сіті на Левандівці 8)
Зображення

кількість квартир-1500 :shock:
кількість поверхів-10-17
опалення-дахова котельня
ЖК Зоряні
https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/zoryani

можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці :lol
Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути?
Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк :mrgreen:

Може справді наша перемога вже блиЗЕнько? :D

є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.

Тоді виходить навпаки - забудовники поспішають втюхати за оверпрайс "повітря над котлованом", поки ще триватиме війна декілька років? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:56

  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути?
Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк :mrgreen:

Може справді наша перемога вже блиЗЕнько? :D

є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.

Тоді виходить навпаки - забудовники поспішають втюхати за оверпрайс "повітря над котлованом", поки ще триватиме війна декілька років? :roll:

то коли вже те 7Кгрн (чи скільки там ) "як з куща"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:59

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах»


Як вважаєте, чи є мені сенс у 79 років розробляти стратегічні плани щодо управління активами?

то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:58

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах»


Як вважаєте, чи є мені сенс у 79 років розробляти стратегічні плани щодо управління активами?

то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?

3 покоління. І собака.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:04

Собаку в процеси не включати!!

Investor_K
шпінгалєти на двері треба. Долярчик розкаже.
У нього інтимне життя так зʼявилось нарешті, поки дружина на роботі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 19:58

  Hotab написав:Investor_K
шпінгалєти на двері треба. Долярчик розкаже.
У нього інтимне життя так зʼявилось нарешті, поки дружина на роботі.


ну й навіщо хлопця так прати?
може дівки у смарті на левандівці вже у роботі. волохаті валики пуцують недоторкані стіни. недарма ж хлопака брав си :P з прицілом. аби не збився. там такі продажні й гулящі дівчиниска :oops: цукерочки. й неподалік спортзал 8) гнучкі й :oops: досконалі...частенько просять допомоги і поради щодо тих чи інших вправ
у Лємбергу дикий дубак... Але з файним сортовим Микулинецьким можна протриматись 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:17

  Успіх написав:Був я якось недавно на Підголоско - так там стільки новобудів натицяли і ще щось 5-6 будують(крани крутяться).

І на Малоголосківській - купа ЖК натицяли на тих пагорбах...

Наче гарно/затишно.
Затишно, як на цвинтарі :wink:
я в шоці з тих людей ... КУПУВАТИ житло в мурашнику на Х поверсі з виглядом на мурашник ... це дивно ... за такі гроші купити вторинне житло , що там що там робити ремонт треба, але ж буде і зелена\паркова зона і красиві краєвиди , а не мурашник на окраїні міста . Подобаєтсья в цьмоу плані малоповерхова забудова США ... своє подвірря своя зона барбекю своє дерево і не одне у дворі ... так за такі бабки як просять в тих мурашниках краще десь під Львовом чи взагалі в іншому місці ... Я співчуваю тим людям , живуть як в матриці, краще вже в будинку з морського контейнера жити десь за містом з власним подвіррям ніж в тих мурашниках... Я ще в шоці що в дворах стять нові не дешеві авто ... краще їздит на якомусь логані 2010 року, але жити в малоетажній забудові в зеленій зоні , ніж паркувати своє авто за кілкьа десятків тисячь доларів у дворі мурашника, хоча може то лендлорди типу Долярчика приїзжають зінмати дань і контролювати своїх душ раз в місяць ...
і повторюсь часто купують не бідні люди , або знімають там жтло не бідні люди які можуть собі дозволити відпочинок на Занзібарі за $2500 чи на Балі місяць два пожити, питання для чого місяць жити на Балі чи два тиждні на Занзібарі щоб потім на рік повернутися у свій мурашник :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:26

Думаю! Дію! Багатію!©)))

  flyman написав:то коли вже те 7Кгрн (чи скільки там ) "як з куща"?
Появилась теорія, що поки здадуть(орієнтовно кінець цього літа), зроблю ремонт і здам в оренду - то омріяна ціна "7Кгрн/міс, як з куща" зробить ікс 2! :D :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:28

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах»


Як вважаєте, чи є мені сенс у 79 років розробляти стратегічні плани щодо управління активами?

звісно ! подивіться на Трампа, Байдена, та інших, та що там, мій знайомий 73 роки в цьому році купив 2к квартиру за земельну ділянку яку продав у Львові. Життя тільки починається ! Хорошого ендокринолога \ дієтолога в помічь і вперід їздит на велосипеді і ходити в зал як Шварцнегер в свої 77 років на велосипеді ганяє по Гамериці
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