Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці :lol
Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути? Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк
Може справді наша перемога вже блиЗЕнько?
є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
можна провести ідеальну пряму-Левандівка-Любінська-Хуторівка все вздовж колєї, будете сі катали втамдий і до заду на ліпіздричці :lol
Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути? Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк
Може справді наша перемога вже блиЗЕнько?
є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
Тоді виходить навпаки - забудовники поспішають втюхати за оверпрайс "повітря над котлованом", поки ще триватиме війна декілька років?
Успіх написав:Я так розумію, що забудовники поспішають собі забити/урвати хоч якісь клаптики землі у Львові під забудову, щоб після завершення війни понужно стартанути? Надіються на відкладений попит військових/їх сімей, а також тцкашників і лікарів влк
Може справді наша перемога вже блиЗЕнько?
є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
Тоді виходить навпаки - забудовники поспішають втюхати за оверпрайс "повітря над котлованом", поки ще триватиме війна декілька років?
то коли вже те 7Кгрн (чи скільки там ) "як з куща"?
Hotab написав:Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах»
Як вважаєте, чи є мені сенс у 79 років розробляти стратегічні плани щодо управління активами?
то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?
Hotab написав:Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах»
Як вважаєте, чи є мені сенс у 79 років розробляти стратегічні плани щодо управління активами?
то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?
Hotab написав:Investor_K шпінгалєти на двері треба. Долярчик розкаже. У нього інтимне життя так зʼявилось нарешті, поки дружина на роботі.
ну й навіщо хлопця так прати? може дівки у смарті на левандівці вже у роботі. волохаті валики пуцують недоторкані стіни. недарма ж хлопака брав си з прицілом. аби не збився. там такі продажні й гулящі дівчиниска цукерочки. й неподалік спортзал гнучкі й досконалі...частенько просять допомоги і поради щодо тих чи інших вправ у Лємбергу дикий дубак... Але з файним сортовим Микулинецьким можна протриматись
Успіх написав:Був я якось недавно на Підголоско - так там стільки новобудів натицяли і ще щось 5-6 будують(крани крутяться).
І на Малоголосківській - купа ЖК натицяли на тих пагорбах...
Наче гарно/затишно. Затишно, як на цвинтарі
я в шоці з тих людей ... КУПУВАТИ житло в мурашнику на Х поверсі з виглядом на мурашник ... це дивно ... за такі гроші купити вторинне житло , що там що там робити ремонт треба, але ж буде і зелена\паркова зона і красиві краєвиди , а не мурашник на окраїні міста . Подобаєтсья в цьмоу плані малоповерхова забудова США ... своє подвірря своя зона барбекю своє дерево і не одне у дворі ... так за такі бабки як просять в тих мурашниках краще десь під Львовом чи взагалі в іншому місці ... Я співчуваю тим людям , живуть як в матриці, краще вже в будинку з морського контейнера жити десь за містом з власним подвіррям ніж в тих мурашниках... Я ще в шоці що в дворах стять нові не дешеві авто ... краще їздит на якомусь логані 2010 року, але жити в малоетажній забудові в зеленій зоні , ніж паркувати своє авто за кілкьа десятків тисячь доларів у дворі мурашника, хоча може то лендлорди типу Долярчика приїзжають зінмати дань і контролювати своїх душ раз в місяць ... і повторюсь часто купують не бідні люди , або знімають там жтло не бідні люди які можуть собі дозволити відпочинок на Занзібарі за $2500 чи на Балі місяць два пожити, питання для чого місяць жити на Балі чи два тиждні на Занзібарі щоб потім на рік повернутися у свій мурашник
Hotab написав:Тут би час подумати не про 7-8 віртуальних тисяч гривень/міс (для яких ще треба вкласти десяток кує і стерти кілька волохатих валіків), а про те що власна сімʼя вчотирьох живе в 1к , яка відчувається як «ну його нах»
Як вважаєте, чи є мені сенс у 79 років розробляти стратегічні плани щодо управління активами?
звісно ! подивіться на Трампа, Байдена, та інших, та що там, мій знайомий 73 роки в цьому році купив 2к квартиру за земельну ділянку яку продав у Львові. Життя тільки починається ! Хорошого ендокринолога \ дієтолога в помічь і вперід їздит на велосипеді і ходити в зал як Шварцнегер в свої 77 років на велосипеді ганяє по Гамериці