Додано: Нед 11 тра, 2025 20:17

Успіх написав: Був я якось недавно на Підголоско - так там стільки новобудів натицяли і ще щось 5-6 будують(крани крутяться).



І на Малоголосківській - купа ЖК натицяли на тих пагорбах...



Наче гарно/затишно.

Затишно, як на цвинтарі Був я якось недавно на Підголоско - так там стільки новобудів натицяли і ще щось 5-6 будують(крани крутяться).І на Малоголосківській - купа ЖК натицяли на тих пагорбах...Наче гарно/затишно.Затишно, як на цвинтарі

я в шоці з тих людей ... КУПУВАТИ житло в мурашнику на Х поверсі з виглядом на мурашник ... це дивно ... за такі гроші купити вторинне житло , що там що там робити ремонт треба, але ж буде і зелена\паркова зона і красиві краєвиди , а не мурашник на окраїні міста . Подобаєтсья в цьмоу плані малоповерхова забудова США ... своє подвірря своя зона барбекю своє дерево і не одне у дворі ... так за такі бабки як просять в тих мурашниках краще десь під Львовом чи взагалі в іншому місці ... Я співчуваю тим людям , живуть як в матриці, краще вже в будинку з морського контейнера жити десь за містом з власним подвіррям ніж в тих мурашниках... Я ще в шоці що в дворах стять нові не дешеві авто ... краще їздит на якомусь логані 2010 року, але жити в малоетажній забудові в зеленій зоні , ніж паркувати своє авто за кілкьа десятків тисячь доларів у дворі мурашника, хоча може то лендлорди типу Долярчика приїзжають зінмати дань і контролювати своїх душ раз в місяць ...і повторюсь часто купують не бідні люди , або знімають там жтло не бідні люди які можуть собі дозволити відпочинок на Занзібарі за $2500 чи на Балі місяць два пожити, питання для чого місяць жити на Балі чи два тиждні на Занзібарі щоб потім на рік повернутися у свій мурашник