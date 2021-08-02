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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:29
yama написав:
питання для чого
Знімає таке в основному молодь... А їм аби інстаграмно було
а там на цвинтарі воно побудоване, чи вид з вікна на цвинтар - це їм байдуже
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:31
Shaman написав:
є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
та дуже б хотілося бо не приємно бачити як місто перетворюється в мурашник і люди ходять ширенгами в шотири смуги по парку ( як і по всіх зонах відпочинку) не кажучи вже про затори , ще один Київ - не хочу - фу
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:34
flyman написав:
то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?
ну дивіться якщо одна нормальна 1 кімнатна квартира , то там як мінімум ще є нормальна кухня метрів 12-15 ! а то вже рахуйте 2 кімнати , бо в 12-15 кв вже може одна людина нормально жити \працювати .
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:37
Успіх написав: yama написав:
питання для чого
Знімає таке в основному молодь... А їм аби інстаграмно було
а там на цвинтарі воно побудоване, чи вид з вікна на цвинтар - це їм байдуже
у нас немає стільки багатої молоді , щоб заселити всі ті мурашники навіть орендуючи то все , я так думаю . А цвинтар за вікном - не бачу проблем хоч взагалі в будинку
біля цвинтаря жити - навпаки хороше нагадування .
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:51
yama написав: flyman написав:
то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?
ну дивіться якщо одна нормальна 1 кімнатна квартира , то там як мінімум ще є нормальна кухня метрів 12-15 ! а то вже рахуйте 2 кімнати , бо в 12-15 кв вже може одна людина нормально жити \працювати .
В мене загальна площа квартири 53м2.
Для порівняння - в моїх батьків "двушка"(чеський проект) в чотириповерхівці - 54м2.
Тобто, аж на 1м2 більша двуха за мою однуху
Але я свою поділив так(спеціально вибирав таке планування, щоб можна було гарно все поділити) щоб було комфортно!
Тому, була в мене кухня 27м2, а стала 17м2! Відповідно, появилась друга кімната 9м2! Хоча кухня 17м2 - це теж може бути, як кімната(там диван є)
Тому відчувається, як трьох -кімнатна!
п.с.
І щоб дуже хейтери не хейтерили "що то за така кімната 9м2?" - то скажу, що коли я жив у дружини(пішов в зяті)
то в них - трьох-кімнатна в п'ятиповерхівці. То там найменша кімната теж 9м2 - в якій ми В ТРЬОХ(я+дружина+дитина) жили щось 5-6років!!!
А потім нас пересили трохи в більшу кімнату - 12м2
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:56
yama написав: Shaman написав:
є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
та дуже б хотілося бо не приємно бачити як місто перетворюється в мурашник і люди ходять ширенгами в шотири смуги по парку ( як і по всіх зонах відпочинку) не кажучи вже про затори , ще один Київ - не хочу - фу
Не буде такого. Як пан Shaman написав.
Люди роблять висновки та думають головою.
І не тільки люди - а й підприємці.
Спілкуюся із університетським приятелем, який зараз - після служби в армії - живе та працює в Дніпрі на будівельну мафію.
Останнє слово не читати.
Вивели вже всю техніку з Дніпра на захід України.
Нового будівництва НЕ починають. Замовлень у приятеля на проєкти немає.
Що не вивели - продали. Купували будівельники щ міст від Івано-Франківська і далі на захід.
Інші приятелі закінчують ремонт у купленій 1 чи 2 роки тому 2-к квартирі. Все дорого.
Так що ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ причин для зменшення цін у Львові немає.
Не забуваємо також про інфляцію долара.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 11 тра, 2025 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:57
Успіх написав: yama написав: flyman написав:
то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?
ну дивіться якщо одна нормальна 1 кімнатна квартира , то там як мінімум ще є нормальна кухня метрів 12-15 ! а то вже рахуйте 2 кімнати , бо в 12-15 кв вже може одна людина нормально жити \працювати .
В мене загальна площа квартири 53м2.
Для порівняння - в моїх батьків "двушка"(чеський проект) в чотириповерхівці - 54м2.
Тобто, аж на 1м2 більша двуха за мою однуху
Але я свою поділив так(спеціально вибирав таке планування, щоб можна було гарно все поділити) щоб було комфортно!
Тому, була в мене кухня 27м2, а стала 17м2! Відповідно, появилась друга кімната 9м2! Хоча кухня 17м2 - це теж може бути, як кімната(там диван є)
Тому відчувається, як трьох -кімнатна!
п.с.
І щоб дуже хейтери не хейтерили "що то за така кімната 9м2?" - то скажу, що коли я жив у дружини(пішов в зяті)
то в них - трьох-кімнатна в п'ятиповерхівці. То там найменша кімната теж 9м2 - в якій ми В ТРЬОХ(я+дружина+дитина) жили щось 5-6років!!!
А потім нас пересили трохи в більшу кімнату - 12м2
Питання не в площі кімнати. Зараз в новобудах нерідко такі одразу є. В Поляндії я так розумію це взагалі вже норма.
В тій кімнаті вікно є? От то було питання. Бо кімната без вікна називається комора. Чи ванна.
І чешки то ще непогані планування. Ми колись жили в 3к хрущовці площею 55.
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