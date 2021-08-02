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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1042104310441045>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  yama написав:питання для чого
Знімає таке в основному молодь... А їм аби інстаграмно було :mrgreen: а там на цвинтарі воно побудоване, чи вид з вікна на цвинтар - це їм байдуже :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:31

  Shaman написав:є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
та дуже б хотілося бо не приємно бачити як місто перетворюється в мурашник і люди ходять ширенгами в шотири смуги по парку ( як і по всіх зонах відпочинку) не кажучи вже про затори , ще один Київ - не хочу - фу :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:34

  flyman написав:то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?

ну дивіться якщо одна нормальна 1 кімнатна квартира , то там як мінімум ще є нормальна кухня метрів 12-15 ! а то вже рахуйте 2 кімнати , бо в 12-15 кв вже може одна людина нормально жити \працювати .
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:37

  Успіх написав:
  yama написав:питання для чого
Знімає таке в основному молодь... А їм аби інстаграмно було :mrgreen: а там на цвинтарі воно побудоване, чи вид з вікна на цвинтар - це їм байдуже :mrgreen:

у нас немає стільки багатої молоді , щоб заселити всі ті мурашники навіть орендуючи то все , я так думаю . А цвинтар за вікном - не бачу проблем хоч взагалі в будинку біля цвинтаря жити - навпаки хороше нагадування .
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:51

Якби ви знали паничі...!©

  yama написав:
  flyman написав:то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?

ну дивіться якщо одна нормальна 1 кімнатна квартира , то там як мінімум ще є нормальна кухня метрів 12-15 ! а то вже рахуйте 2 кімнати , бо в 12-15 кв вже може одна людина нормально жити \працювати .

В мене загальна площа квартири 53м2.
Для порівняння - в моїх батьків "двушка"(чеський проект) в чотириповерхівці - 54м2.
Тобто, аж на 1м2 більша двуха за мою однуху :D

Але я свою поділив так(спеціально вибирав таке планування, щоб можна було гарно все поділити) щоб було комфортно!
Тому, була в мене кухня 27м2, а стала 17м2! Відповідно, появилась друга кімната 9м2! Хоча кухня 17м2 - це теж може бути, як кімната(там диван є)
Тому відчувається, як трьох -кімнатна! :D

п.с.
І щоб дуже хейтери не хейтерили "що то за така кімната 9м2?" - то скажу, що коли я жив у дружини(пішов в зяті) :mrgreen: то в них - трьох-кімнатна в п'ятиповерхівці. То там найменша кімната теж 9м2 - в якій ми В ТРЬОХ(я+дружина+дитина) жили щось 5-6років!!!
А потім нас пересили трохи в більшу кімнату - 12м2 :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:56

  yama написав:
  Shaman написав:є прогнози, що у випадку перемир'я навпаки ціна ни нерухомість у Львові можуть впасти від поточного рівня. й відповідно, це вплине на перспективи будівництва.
та дуже б хотілося бо не приємно бачити як місто перетворюється в мурашник і люди ходять ширенгами в шотири смуги по парку ( як і по всіх зонах відпочинку) не кажучи вже про затори , ще один Київ - не хочу - фу :roll:


Не буде такого. Як пан Shaman написав.
Люди роблять висновки та думають головою.
І не тільки люди - а й підприємці.
Спілкуюся із університетським приятелем, який зараз - після служби в армії - живе та працює в Дніпрі на будівельну мафію.
Останнє слово не читати.
Вивели вже всю техніку з Дніпра на захід України.
Нового будівництва НЕ починають. Замовлень у приятеля на проєкти немає.
Що не вивели - продали. Купували будівельники щ міст від Івано-Франківська і далі на захід.

Інші приятелі закінчують ремонт у купленій 1 чи 2 роки тому 2-к квартирі. Все дорого.

Так що ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ причин для зменшення цін у Львові немає.
Не забуваємо також про інфляцію долара.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 тра, 2025 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 20:57

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  yama написав:
  flyman написав:то ви живете вчотирьох в 1к, яка відчувається як 3к (с)(тм)?

ну дивіться якщо одна нормальна 1 кімнатна квартира , то там як мінімум ще є нормальна кухня метрів 12-15 ! а то вже рахуйте 2 кімнати , бо в 12-15 кв вже може одна людина нормально жити \працювати .

В мене загальна площа квартири 53м2.
Для порівняння - в моїх батьків "двушка"(чеський проект) в чотириповерхівці - 54м2.
Тобто, аж на 1м2 більша двуха за мою однуху :D

Але я свою поділив так(спеціально вибирав таке планування, щоб можна було гарно все поділити) щоб було комфортно!
Тому, була в мене кухня 27м2, а стала 17м2! Відповідно, появилась друга кімната 9м2! Хоча кухня 17м2 - це теж може бути, як кімната(там диван є)
Тому відчувається, як трьох -кімнатна! :D

п.с.
І щоб дуже хейтери не хейтерили "що то за така кімната 9м2?" - то скажу, що коли я жив у дружини(пішов в зяті) :mrgreen: то в них - трьох-кімнатна в п'ятиповерхівці. То там найменша кімната теж 9м2 - в якій ми В ТРЬОХ(я+дружина+дитина) жили щось 5-6років!!!
А потім нас пересили трохи в більшу кімнату - 12м2 :lol:
Питання не в площі кімнати. Зараз в новобудах нерідко такі одразу є. В Поляндії я так розумію це взагалі вже норма.
В тій кімнаті вікно є? От то було питання. Бо кімната без вікна називається комора. Чи ванна.
І чешки то ще непогані планування. Ми колись жили в 3к хрущовці площею 55.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:01

Квартири 1-к площею до 55 кв.м часто-густо переробляють в умовні «двушки».
Вікна в спальні там немає: вигорожують спальню склопакетами. Навіщо в спальні вікно???
В мене у приятелів 6 квартир під здачу - то дві - саме такі. «Умовні двушки».
В оренду - «аж гай шумить»!
Ще й паркомісце - для орендарів - за окрему плату.
Неоподатковані прибутки - так саме, як моряк бачить моряка здалеку - йдуть до неоподаткованих прибутків.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 тра, 2025 21:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

akurt написав:Квартири 1-к площею до 55 кв.м часто-густо переробляють в умовні «двушки».
Вікна в спальні там немає: вигорожують спальню склопакетами. Навіщо в спальні вікно???
В мене у приятелів 6 квартир під здачу - то дві - саме такі. «Умовні двушки».
В оренду - «аж гай шумить»!
А чим там дихати? Якось не уявляю взагалі спальню без вікна.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:21

https://youtu.be/j5JTWfxYgG8?si=fnguy6y4tDXHeJUe
Порівняно з тим Доляреків смарт відчуватиметься, як трьошка. 😺
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