Знімає таке в основному молодь... А їм аби інстаграмно було а там на цвинтарі воно побудоване, чи вид з вікна на цвинтар - це їм байдуже
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Додано: Нед 11 тра, 2025 20:29
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:31
та дуже б хотілося бо не приємно бачити як місто перетворюється в мурашник і люди ходять ширенгами в шотири смуги по парку ( як і по всіх зонах відпочинку) не кажучи вже про затори , ще один Київ - не хочу - фу
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:34
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:37
у нас немає стільки багатої молоді , щоб заселити всі ті мурашники навіть орендуючи то все , я так думаю . А цвинтар за вікном - не бачу проблем хоч взагалі в будинку біля цвинтаря жити - навпаки хороше нагадування .
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:51
Якби ви знали паничі...!©
В мене загальна площа квартири 53м2.
Для порівняння - в моїх батьків "двушка"(чеський проект) в чотириповерхівці - 54м2.
Тобто, аж на 1м2 більша двуха за мою однуху
Але я свою поділив так(спеціально вибирав таке планування, щоб можна було гарно все поділити) щоб було комфортно!
Тому, була в мене кухня 27м2, а стала 17м2! Відповідно, появилась друга кімната 9м2! Хоча кухня 17м2 - це теж може бути, як кімната(там диван є)
Тому відчувається, як трьох -кімнатна!
п.с.
І щоб дуже хейтери не хейтерили "що то за така кімната 9м2?" - то скажу, що коли я жив у дружини(пішов в зяті) то в них - трьох-кімнатна в п'ятиповерхівці. То там найменша кімната теж 9м2 - в якій ми В ТРЬОХ(я+дружина+дитина) жили щось 5-6років!!!
А потім нас пересили трохи в більшу кімнату - 12м2
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:56
Не буде такого. Як пан Shaman написав.
Люди роблять висновки та думають головою.
І не тільки люди - а й підприємці.
Спілкуюся із університетським приятелем, який зараз - після служби в армії - живе та працює в Дніпрі на будівельну мафію.
Останнє слово не читати.
Вивели вже всю техніку з Дніпра на захід України.
Нового будівництва НЕ починають. Замовлень у приятеля на проєкти немає.
Що не вивели - продали. Купували будівельники щ міст від Івано-Франківська і далі на захід.
Інші приятелі закінчують ремонт у купленій 1 чи 2 роки тому 2-к квартирі. Все дорого.
Так що ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ причин для зменшення цін у Львові немає.
Не забуваємо також про інфляцію долара.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 тра, 2025 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:57
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Питання не в площі кімнати. Зараз в новобудах нерідко такі одразу є. В Поляндії я так розумію це взагалі вже норма.
В тій кімнаті вікно є? От то було питання. Бо кімната без вікна називається комора. Чи ванна.
І чешки то ще непогані планування. Ми колись жили в 3к хрущовці площею 55.
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:01
Квартири 1-к площею до 55 кв.м часто-густо переробляють в умовні «двушки».
Вікна в спальні там немає: вигорожують спальню склопакетами. Навіщо в спальні вікно???
В мене у приятелів 6 квартир під здачу - то дві - саме такі. «Умовні двушки».
В оренду - «аж гай шумить»!
Ще й паркомісце - для орендарів - за окрему плату.
Неоподатковані прибутки - так саме, як моряк бачить моряка здалеку - йдуть до неоподаткованих прибутків.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 тра, 2025 21:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:04
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А чим там дихати? Якось не уявляю взагалі спальню без вікна.
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:21
Порівняно з тим Доляреків смарт відчуватиметься, як трьошка. 😺
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