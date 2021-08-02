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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:21
Навіщо в спальні дихати? (жарт).
Он же вище пишуть: ні кладовища, ні крематорії не є перепоною.
Альтернатива: племінник знімає квартиру 3-к у Варшаві. За 6000 злотих.
То сказав, що вночі двері із спальні відкриті, бо його ноги не поміщаються в спальню.
Це вже без жартів.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:27
Faceless
В моєму будинку в Херсоні пара двб -ів вирізали в газобетоні додаткове вікно)))
Проте в будинковому чаті продовжували щось лопотіти про елітний будинок , «бізнес-клас» і іншу дічь, хоча то звичайний газоблоковий моноліт який навряд чи тягнув на «комфорт-клас» по міркам столиці))
Спальня без вікна це звичайно жахливо. Хоча б якусь Прану всунути для вентиляції. Інакше шалена гіпоксія, а потім діти підуть по сліду батька: 8 класів і більше не зміг.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 21:41
Faceless написав:
В тій кімнаті вікно є?
Звичайно що є!
Там, навіть так вийшло, що те вікно майже на всю стіну(всі вікна в квартирі панорамні) І воно поділено/з двох частин - 1 глухе, а друге - вікно-двері на балкон.
Faceless написав:
І чешки то ще непогані планування. Ми колись жили в 3к хрущовці площею 55.
Ну от!
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Додано: Нед 11 тра, 2025 22:30
Hotab написав:
Спальня без вікна це звичайно жахливо. Хоча б якусь Прану всунути для вентиляції. Інакше шалена гіпоксія, а потім діти підуть по сліду батька: 8 класів і більше не зміг.
Розслабся, дбйоп)) все є!
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