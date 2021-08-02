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Faceless В моєму будинку в Херсоні пара двб -ів вирізали в газобетоні додаткове вікно))) Проте в будинковому чаті продовжували щось лопотіти про елітний будинок , «бізнес-клас» і іншу дічь, хоча то звичайний газоблоковий моноліт який навряд чи тягнув на «комфорт-клас» по міркам столиці)) Спальня без вікна це звичайно жахливо. Хоча б якусь Прану всунути для вентиляції. Інакше шалена гіпоксія, а потім діти підуть по сліду батька: 8 класів і більше не зміг.