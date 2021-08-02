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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043104410451046
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
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Повідомлень: 6163
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  #<1 ... 1043104410451046
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