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Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇
Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
Додано: Сер 04 чер, 2025 16:55
Доляреку, пора реінвестувати, ріел сам себе не купить
піраммміда має дихати ритмічно
У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч м²
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