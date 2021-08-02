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Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇
Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
Додано: Сер 04 чер, 2025 16:55
Доляреку, пора реінвестувати, ріел сам себе не купить
піраммміда має дихати ритмічно
У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч м²
Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:42
Як так?©
Ну як так?©
Ну як так то?
Як так, що майже здане не можуть здати ТРИ роки, а беруть і нові ЖК стартують?!
Як так то?
Що за хитрозробленість?
Що за наглість?
От маю наступного місяця їм телефонувати, питати - чи вже завершили/здали мою чергу? І от що я їм скажу, якщо почую наступну відмовку?
Можу не втриматись і сказати - якого куя ви відкриваєте нові продажі/стартуєте нові проекти, коли майже завершені не можете завершити за ТРИ роки?!!!
А тоді мій адвокат взує їх за протермінування на 10 лямів!
А потім...
А потім я прокинусь і скажу - "ехххххххх, який класний і справедливий сон мені приснився!"
Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:07
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