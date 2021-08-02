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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043104410451046
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 16:55

Доляреку, пора реінвестувати, ріел сам себе не купить :lol:
піраммміда має дихати ритмічно :lol:

У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч м²
https://portal.lviv.ua/news/2025/06/03/ ... -tysiach-m
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:42

Як так?©

  jump написав:Доляреку, пора реінвестувати, ріел сам себе не купить :lol:
піраммміда має дихати ритмічно :lol

У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч м²
https://portal.lviv.ua/news/2025/06/03/ ... -tysiach-m

Ну як так?©
Ну як так то? :D
Як так, що майже здане не можуть здати ТРИ роки, а беруть і нові ЖК стартують?!
Як так то?
Що за хитрозробленість?
Що за наглість?


От маю наступного місяця їм телефонувати, питати - чи вже завершили/здали мою чергу? І от що я їм скажу, якщо почую наступну відмовку?
Можу не втриматись і сказати - якого куя ви відкриваєте нові продажі/стартуєте нові проекти, коли майже завершені не можете завершити за ТРИ роки?!!! :twisted:

А тоді мій адвокат взує їх за протермінування на 10 лямів! :lol:
А потім...
А потім я прокинусь і скажу - "ехххххххх, який класний і справедливий сон мені приснився!" :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:07

  Успіх написав:От маю наступного місяця їм телефонувати, питати - чи вже завершили/здали мою чергу? І от що я їм скажу, якщо почую наступну відмовку?
попроси у них прощения что доверился им. может им станет стыдно.
Wirująświatła
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  #<1 ... 1043104410451046
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