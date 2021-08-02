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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1044104510461047
Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 11:49

В елітному районі Львова продають будинок за 123,9 млн грн 8)
https://zahid.espreso.tv/novyny-lviv-v- ... 39-mln-grn

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=2

3 лями баксів :lol:

тцкун чи прокурор-інвалід бажає здриснути забугор :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 12:17

  jump написав:В елітному районі Львова продають будинок за 123,9 млн грн 8)
https://zahid.espreso.tv/novyny-lviv-v- ... 39-mln-grn
Ю

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=2

3 лями баксів :lol:

тцкун чи прокурор-інвалід бажає здриснути забугор :lol:

Фотки як на Компі зроблені. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 13:25

Ну що ж - свято наближається!©)))

Таки мій будинок вже здано!👍👍👍

От що мені відповіли >>>


Доброго ранку!
так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8 (....видалено)

Видача права власності/підписання ОД думаю розпочнеться на початку осені.
На даному етапі очікуємо на акт розподілу з землевласником та технічних паспортів на Ваш будинок, далі первинна реєстарція на забудовника та видача права власності.


п.с.
Форумчани! Останній абзац хтось може більш детальніше/людською мовою роз'яснити? :D
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 13:52

Успіх между сдачей и документами есть 2 месяца лага. То какие доки получает застройщик думаю тебе не важно. На тебя это никак не влияет. гораздо важнее сколько можно тянуть с оформлением пс (иногда выгоднее тянуть с этим пару лет)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 14:14

Тарапітса нєнадо!©))

Wirująświatła
Іншими словами - пох що будинок зданий, все одно НЕ варто поспішати робити ремонт, так?
Бо:
а) знову можуть затягнути час...
б) якщо зараз заходити на ремонт, то там "конячі умови" :mrgreen: + здати в оренду все одно НЕ маєш права, поки не буде підписано Основний договір!
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 14:21

Успіх при чём тут ремонт? я думал тебя интересует право собственности. Формулируй как то точнее. На ремонт вас запустят как только сформируется осбб или жэк (кто то должен убирать и вывозить строймусор)
Wirująświatła
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  #<1 ... 1044104510461047
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