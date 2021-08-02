3 лями баксів
тцкун чи прокурор-інвалід бажає здриснути забугор
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Додано: Нед 15 чер, 2025 11:49
В елітному районі Львова продають будинок за 123,9 млн грн
3 лями баксів
тцкун чи прокурор-інвалід бажає здриснути забугор
Додано: Нед 15 чер, 2025 12:17
Фотки як на Компі зроблені. 😏
Додано: Сер 25 чер, 2025 13:25
Ну що ж - свято наближається!©)))
Таки мій будинок вже здано!👍👍👍
От що мені відповіли >>>
Доброго ранку!
так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8 (....видалено)
Видача права власності/підписання ОД думаю розпочнеться на початку осені.
На даному етапі очікуємо на акт розподілу з землевласником та технічних паспортів на Ваш будинок, далі первинна реєстарція на забудовника та видача права власності.
п.с.
Форумчани! Останній абзац хтось може більш детальніше/людською мовою роз'яснити?
Додано: Сер 25 чер, 2025 13:52
Успіх между сдачей и документами есть 2 месяца лага. То какие доки получает застройщик думаю тебе не важно. На тебя это никак не влияет. гораздо важнее сколько можно тянуть с оформлением пс (иногда выгоднее тянуть с этим пару лет)
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:14
Тарапітса нєнадо!©))
Wirująświatła
Іншими словами - пох що будинок зданий, все одно НЕ варто поспішати робити ремонт, так?
Бо:
а) знову можуть затягнути час...
б) якщо зараз заходити на ремонт, то там "конячі умови" + здати в оренду все одно НЕ маєш права, поки не буде підписано Основний договір!
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:21
Успіх при чём тут ремонт? я думал тебя интересует право собственности. Формулируй как то точнее. На ремонт вас запустят как только сформируется осбб или жэк (кто то должен убирать и вывозить строймусор)
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