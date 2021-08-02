3 лями баксів
тцкун чи прокурор-інвалід бажає здриснути забугор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 чер, 2025 11:49
В елітному районі Львова продають будинок за 123,9 млн грн
3 лями баксів
тцкун чи прокурор-інвалід бажає здриснути забугор
Додано: Нед 15 чер, 2025 12:17
Фотки як на Компі зроблені. 😏
Додано: Сер 25 чер, 2025 13:25
Ну що ж - свято наближається!©)))
Таки мій будинок вже здано!👍👍👍
От що мені відповіли >>>
Доброго ранку!
так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8 (....видалено)
Видача права власності/підписання ОД думаю розпочнеться на початку осені.
На даному етапі очікуємо на акт розподілу з землевласником та технічних паспортів на Ваш будинок, далі первинна реєстарція на забудовника та видача права власності.
п.с.
Форумчани! Останній абзац хтось може більш детальніше/людською мовою роз'яснити?
Додано: Сер 25 чер, 2025 13:52
Успіх между сдачей и документами есть 2 месяца лага. То какие доки получает застройщик думаю тебе не важно. На тебя это никак не влияет. гораздо важнее сколько можно тянуть с оформлением пс (иногда выгоднее тянуть с этим пару лет)
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:14
Тарапітса нєнадо!©))
Wirująświatła
Іншими словами - пох що будинок зданий, все одно НЕ варто поспішати робити ремонт, так?
Бо:
а) знову можуть затягнути час...
б) якщо зараз заходити на ремонт, то там "конячі умови" + здати в оренду все одно НЕ маєш права, поки не буде підписано Основний договір!
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:21
Успіх при чём тут ремонт? я думал тебя интересует право собственности. Формулируй как то точнее. На ремонт вас запустят как только сформируется осбб или жэк (кто то должен убирать и вывозить строймусор, оплачивать лифты и т.д. ). доки на ремонт не влияют никак. без осбб на ремонт вас не пустят. Или с залогом 8 тыс. А осбб может формироваться и 3 года). Сейчас многие забугром, там подписи нужны.
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:36
Wirująświatła
Та на ремонт - запускають вже давним-давно!
Просто треба підписати папірець, де ти "всім все винен, якщо десь хоть щось трапиться/пошкодиться/пропаде!"
Коротше, кажеш - що вони з тими доками ще можуть хороводи водити не один місяц-рік?
Але вже хоч адресу/поштову скриньку присвоїли! Будинок вже має свою адресу!
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:40
буде свідоцтво власності в тебе на руках (відповідно витяг з реєстру нерухомості чи як його там щодо майнових твоїх прав) тоді і можна буде заходити на ремонт, або ставити сральнік та піддон з матрацом та стригти щомісяця "7К як з куща"
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:53
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Читай вище - на ремонт можна заходити вже півроку як!
Але!
Але там підписуєш такі дурні умови, що пипець!
Працювати тільки з 8:00 до 20:00!
В інший час ніхто, крім охорони, не має права знаходитись на об'єкті!
Якщо, наприклад, десь поб'ють щитові, лічильники, виб'ють вікна і т.п. - відповідальність/оплата за пошкодження - на всіх(хто робить ремонт) власниках квартир!
Коротше, дурдом!
Додано: Сер 25 чер, 2025 15:10
Майже співпало в часі з твоїм недобудом.
Адреса є? Свідоцтво власності є? Ти там був, оглянув, акт прийомки підписав?
Може почекати поки не оформиш документи власності?
Ти власними силами збираєшся, чи найматимеш?
Зараз ремонт починати і стогнати як Бетон?
З нагоди новин від тебе заглянув на фейсбук свого бучанського новобуду, і виглядає так, що весною вони ввели секцію до війни проінвестованою повноцінною 1к.
Два роки тому домагалися ще 2500 грн. на кожен м2 доплати, "бо війна".
На що відповів, в мене 100% передоплата, так що "нічого вам не винен".
Так що не ясно, як там, чи вернуть коли інвестував гривні 11000 ($400+) грн. за м2, чи таки отримаю свою прелєсть (з доплатою чи без)?
Майже співпало в часі з твоїм недобудом.
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