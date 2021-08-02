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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1045104610471048>
Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 11:49

В елітному районі Львова продають будинок за 123,9 млн грн 8)
https://zahid.espreso.tv/novyny-lviv-v- ... 39-mln-grn

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=2

3 лями баксів :lol:

тцкун чи прокурор-інвалід бажає здриснути забугор :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 12:17

  jump написав:В елітному районі Львова продають будинок за 123,9 млн грн 8)
https://zahid.espreso.tv/novyny-lviv-v- ... 39-mln-grn
Ю

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=2

3 лями баксів :lol:

тцкун чи прокурор-інвалід бажає здриснути забугор :lol:

Фотки як на Компі зроблені. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 13:25

Ну що ж - свято наближається!©)))

Таки мій будинок вже здано!👍👍👍

От що мені відповіли >>>


Доброго ранку!
так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8 (....видалено)

Видача права власності/підписання ОД думаю розпочнеться на початку осені.
На даному етапі очікуємо на акт розподілу з землевласником та технічних паспортів на Ваш будинок, далі первинна реєстарція на забудовника та видача права власності.


п.с.
Форумчани! Останній абзац хтось може більш детальніше/людською мовою роз'яснити? :D
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 13:52

Успіх между сдачей и документами есть 2 месяца лага. То какие доки получает застройщик думаю тебе не важно. На тебя это никак не влияет. гораздо важнее сколько можно тянуть с оформлением пс (иногда выгоднее тянуть с этим пару лет)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 14:14

Тарапітса нєнадо!©))

Wirująświatła
Іншими словами - пох що будинок зданий, все одно НЕ варто поспішати робити ремонт, так?
Бо:
а) знову можуть затягнути час...
б) якщо зараз заходити на ремонт, то там "конячі умови" :mrgreen: + здати в оренду все одно НЕ маєш права, поки не буде підписано Основний договір!
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 14:21

Успіх при чём тут ремонт? я думал тебя интересует право собственности. Формулируй как то точнее. На ремонт вас запустят как только сформируется осбб или жэк (кто то должен убирать и вывозить строймусор, оплачивать лифты и т.д. ). доки на ремонт не влияют никак. без осбб на ремонт вас не пустят. Или с залогом 8 тыс. А осбб может формироваться и 3 года). Сейчас многие забугром, там подписи нужны.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 14:36

Wirująświatła
Та на ремонт - запускають вже давним-давно!
Просто треба підписати папірець, де ти "всім все винен, якщо десь хоть щось трапиться/пошкодиться/пропаде!" :lol:

Коротше, кажеш - що вони з тими доками ще можуть хороводи водити не один місяц-рік?

Але вже хоч адресу/поштову скриньку присвоїли! Будинок вже має свою адресу! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 14:40

  Успіх написав:Таки мій будинок вже здано!👍👍👍

От що мені відповіли >>>


Доброго ранку!
так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8 (....видалено)

Видача права власності/підписання ОД думаю розпочнеться на початку осені.
На даному етапі очікуємо на акт розподілу з землевласником та технічних паспортів на Ваш будинок, далі первинна реєстарція на забудовника та видача права власності.


п.с.
Форумчани! Останній абзац хтось може більш детальніше/людською мовою роз'яснити? :D

буде свідоцтво власності в тебе на руках (відповідно витяг з реєстру нерухомості чи як його там щодо майнових твоїх прав) тоді і можна буде заходити на ремонт, або ставити сральнік та піддон з матрацом та стригти щомісяця "7К як з куща"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 14:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:тоді і можна буде заходити на ремонт
Читай вище - на ремонт можна заходити вже півроку як!
Але!
Але там підписуєш такі дурні умови, що пипець!
Працювати тільки з 8:00 до 20:00!
В інший час ніхто, крім охорони, не має права знаходитись на об'єкті!
Якщо, наприклад, десь поб'ють щитові, лічильники, виб'ють вікна і т.п. - відповідальність/оплата за пошкодження - на всіх(хто робить ремонт) власниках квартир!
Коротше, дурдом!
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 15:10

Майже співпало в часі з твоїм недобудом.

  Успіх написав:
  flyman написав:тоді і можна буде заходити на ремонт
Читай вище - на ремонт можна заходити вже півроку як!
Але!
Але там підписуєш такі дурні умови, що пипець!
Працювати тільки з 8:00 до 20:00!
В інший час ніхто, крім охорони, не має права знаходитись на об'єкті!
Якщо, наприклад, десь поб'ють щитові, лічильники, виб'ють вікна і т.п. - відповідальність/оплата за пошкодження - на всіх(хто робить ремонт) власниках квартир!
Коротше, дурдом!

Адреса є? Свідоцтво власності є? Ти там був, оглянув, акт прийомки підписав?
Може почекати поки не оформиш документи власності?
Ти власними силами збираєшся, чи найматимеш?
Зараз ремонт починати і стогнати як Бетон?

З нагоди новин від тебе заглянув на фейсбук свого бучанського новобуду, і виглядає так, що весною вони ввели секцію до війни проінвестованою повноцінною 1к.

Два роки тому домагалися ще 2500 грн. на кожен м2 доплати, "бо війна".

На що відповів, в мене 100% передоплата, так що "нічого вам не винен".

Так що не ясно, як там, чи вернуть коли інвестував гривні 11000 ($400+) грн. за м2, чи таки отримаю свою прелєсть (з доплатою чи без)?

Майже співпало в часі з твоїм недобудом.
flyman
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