Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 чер, 2025 15:36
flyman написав:
Адреса є?
Вже є.
flyman написав:
Свідоцтво власності є?
Буде після підписання Основного договору (обіцяють на початок осені)
flyman написав:
Ти там був, оглянув, акт прийомки підписав?
Так, був ще минулорічної весни(тобто, більше року тому). Акт прийому/передачі - підписав.
flyman написав:
Може почекати поки не оформиш документи власності?
Так, буду чекати.
flyman написав:
Ти власними силами збираєшся, чи найматимеш?
Власними
Якщо зробив 53м2 "для себе", то 28м2 під оренду має піти легше!
flyman написав:
Зараз ремонт починати і стогнати як Бетон?
Отут якраз йде перевага "власних сил"))
Ато би їздив плиточників/врозеточників збирав/витягував з усіх тцк😅🤣
flyman написав:
свого бучанського новобуду, і виглядає так, що весною вони ввели секцію до війни проінвестованою повноцінною 1к.
Повноцінна 1к - це скільки 36-38м2?
Там висотка, чи -5-6поверхівка?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 15:44
Успіх написав:
Та на ремонт - запускають вже давним-давно!
Просто треба підписати папірець, де ти "всім все винен, якщо десь хоть щось трапиться/пошкодиться/пропаде!"
а воду они где берут? а каналья подключена или инвентарь в луже моют?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 16:27
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Та на ремонт - запускають вже давним-давно!
Просто треба підписати папірець, де ти "всім все винен, якщо десь хоть щось трапиться/пошкодиться/пропаде!"
а воду они где берут? а каналья подключена или инвентарь в луже моют?
Гарні практичні запитання.
Я у Львові останній ремонт робив вже майже років 10 тому, то було так:
- воду було підключено, можна було хоч набирати через тимчасові вентилі;
- електрику було повністю підключено в першу чергу. Працювала бригада з трьох хлопців - з чого і почали ремонт;
- туалет не працював, але бригада, яка займалася стінами та стелями, робила ремонт відразу в 3-х чи 4-х квартирах підʼїзду, то питання було вирішено - в залежності від готовності кожної з квартир.
Взагалі ті вимоги до пана Успіх з точки зору порядку робіт та збереження підʼїзду, стін підʼїзду, кабіни ліфта вбачаються законними та логічними.
В мене один раз була ситуація: за регламентом будинка треба було попереджати про завезення меблів та «особливі» роботи; я попередив голову ОСББ про завезення меблів та холодильника.
За 1 годину до завезення зайшов у ліфт та щелепа відвисла: на стінах з нержавійочоі сталі зʼявилася свіжа жахлива глибока та довга подряпина. Відразу зробив фото та відразу запросив голову ОСББ - показав, що то не мої працівники зробили.
Та жахлива подряпина так і залишилася, бо замінити практично неможливо.
Востаннє редагувалось
akurt
в Сер 25 чер, 2025 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 16:28
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Та на ремонт - запускають вже давним-давно!
Просто треба підписати папірець, де ти "всім все винен, якщо десь хоть щось трапиться/пошкодиться/пропаде!"
а воду они где берут? а каналья подключена или инвентарь в луже моют?
Казали, що за воду по лічильнику оплачувати їм.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 16:36
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Та на ремонт - запускають вже давним-давно!
Просто треба підписати папірець, де ти "всім все винен, якщо десь хоть щось трапиться/пошкодиться/пропаде!"
а воду они где берут? а каналья подключена или инвентарь в луже моют?
Казали, що за воду по лічильнику оплачувати їм.
что тебя сдерживает?
Wirująświatła
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Додано: Сер 25 чер, 2025 18:02
Успіх
Але вже хоч адресу/поштову скриньку присвоїли! Будинок вже має свою адресу!
Тепер я тобі ще і листи буду писати
Hotab
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Додано: Сер 25 чер, 2025 18:08
Успіх написав: flyman написав:
Адреса є?
Вже є.
flyman написав:
Свідоцтво власності є?
Буде після підписання Основного договору (обіцяють на початок осені)
flyman написав:
Ти там був, оглянув, акт прийомки підписав?
Так, був ще минулорічної весни(тобто, більше року тому). Акт прийому/передачі - підписав.
flyman написав:
Може почекати поки не оформиш документи власності?
Так, буду чекати.
flyman написав:
Ти власними силами збираєшся, чи найматимеш?
Власними
Якщо зробив 53м2 "для себе", то 28м2 під оренду має піти легше!
flyman написав:
Зараз ремонт починати і стогнати як Бетон?
Отут якраз йде перевага "власних сил"))
Ато би їздив плиточників/врозеточників збирав/витягував з усіх тцк😅🤣
flyman написав:
свого бучанського новобуду, і виглядає так, що весною вони ввели секцію до війни проінвестованою повноцінною 1к.
Повноцінна 1к - це скільки 36-38м2?
Там висотка, чи -5-6поверхівка?
30+ m2, 32 чи 34, чи 36, треба шукати договір, але то лише планування, в реальності може бути інакше, 9-поверхова "висотка"
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Додано: Сер 25 чер, 2025 18:10
Hotab написав: Успіх
Але вже хоч адресу/поштову скриньку присвоїли! Будинок вже має свою адресу!
Тепер я тобі ще і листи буду писати
більше нема з ким зустрічатися?
розбити долярчикову сім"ю?
flyman
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Додано: Сер 25 чер, 2025 18:15
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Та на ремонт - запускають вже давним-давно!
Просто треба підписати папірець, де ти "всім все винен, якщо десь хоть щось трапиться/пошкодиться/пропаде!"
а воду они где берут? а каналья подключена или инвентарь в луже моют?
Казали, що за воду по лічильнику оплачувати їм.
Долярек вартіть оренди смартів домкратом:
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Додано: Сер 25 чер, 2025 18:21
flyman написав: Hotab написав: Успіх
Але вже хоч адресу/поштову скриньку присвоїли! Будинок вже має свою адресу!
Тепер я тобі ще і листи буду писати
більше нема з ким зустрічатися?
розбити долярчикову сім"ю?
Забудовник заміть ключів підсунув під ніс волохатого валіка. Чим я гірше?
Hotab
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