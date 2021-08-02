|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 чер, 2025 19:22
Hotab написав: flyman написав:
більше нема з ким зустрічатися?
розбити долярчикову сім"ю?
Забудовник заміть ключів підсунув під ніс волохатого валіка. Чим я гірше?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39870
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 25 чер, 2025 19:26
flyman
«Да меня можна хоть куда!» (Долярек, який відчувається як Успіх)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15519
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2419 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Сер 25 чер, 2025 20:19
Успіх написав:
так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8
За цією адресою показує колії залізниці. Поруч якісь склади, типу Хімрезерв-Львів, Лео-кераміка, автотранспортне підприємство. Там точно житловий будинок?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3146
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 чер, 2025 20:27
Water написав: Успіх написав:
так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8
За цією адресою показує колії залізниці. Поруч якісь склади, типу Хімрезерв-Львів, Лео-кераміка, автотранспортне підприємство. Там точно житловий будинок?
Та тому місці раніше взагалі молокозавод КОМО був, а де зараз їх ВП раніше був фірмовий магазин заводу.
,
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3487
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10457
|7357202
|
|
|687
|315109
|
|
|25314
|17086442
|
|