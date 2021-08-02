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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1046104710481049
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:22

хоттаб лутшє

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Успіх

Але вже хоч адресу/поштову скриньку присвоїли! Будинок вже має свою адресу! :mrgreen:


Тепер я тобі ще і листи буду писати :lol:

більше нема з ким зустрічатися?
розбити долярчикову сім"ю?

Забудовник заміть ключів підсунув під ніс волохатого валіка. Чим я гірше?

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:26

Кабанчик за викликом

flyman
«Да меня можна хоть куда!» (Долярек, який відчувається як Успіх)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:19

  Успіх написав:так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8

За цією адресою показує колії залізниці. Поруч якісь склади, типу Хімрезерв-Львів, Лео-кераміка, автотранспортне підприємство. Там точно житловий будинок?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:27

  Water написав:
  Успіх написав:так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8

За цією адресою показує колії залізниці. Поруч якісь склади, типу Хімрезерв-Львів, Лео-кераміка, автотранспортне підприємство. Там точно житловий будинок?

Та тому місці раніше взагалі молокозавод КОМО був, а де зараз їх ВП раніше був фірмовий магазин заводу.

,
Bolt
 
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