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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 чер, 2025 19:22
хоттаб лутшє
Додано: Сер 25 чер, 2025 19:26
Кабанчик за викликом
flyman
«Да меня можна хоть куда!» (Долярек, який відчувається як Успіх)
Додано: Сер 25 чер, 2025 20:19
Додано: Сер 25 чер, 2025 20:27
Та тому місці раніше взагалі молокозавод КОМО був, а де зараз їх ВП раніше був фірмовий магазин заводу.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 21:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Цокольний поверх, там взагалі вікна є?
Додано: Сер 25 чер, 2025 22:47
Faceless
Філіппінка там лежить. Прокушена.
Додано: Сер 25 чер, 2025 23:37
Звернення до людей, які не мають ніякого відношення до Львова.
Якщо «не в темі» та не були ОСОБИСТО в районі Левандівки, краще не писати нічого.
Це нормальний мікрорайон Львова, ближче інших до центра.
Нормальна забудова, яка колись дуже активно фінансувалася Львівською залізницею для квартир залізничників.
Досить близько до центра Львова - причому майже по прямій.
Якщо вдалося @без втрат@ проїхати кафе @Рокс@ - майже через дорогу будинок пана Успіх - проїхав вздовж Привокзального ринку - ось тобі праворуч спочатку церква святих Ольги та Єлизавети, потім чудовий патріарший собор з чудовими патріаршими садами, в яких майже щодня концерти…
Нормальні звичайні там будинки.
Не більше 6000 м до Львівськоі опери.
Є «панельки», є «хрущовки»… є 9-ти поверхівки…
Не знаю чому, але мені подобаються будинки з білої селікатноі цегли вздовж вулиці «Сяйво».
Саме там - але в глибині - новобудова пана Успіх. Нормальні звичайні вулиці.
Саме там мешкає відомий український художник - Савченко - картини якого знають та цінують в Європі - фотоальбомом з особистим надписом якого я пишаюся.
Гарний ринок. Які смачні ковбаси, особливо «Рублена».
Таких смачних свинячих відбивних, як в кафе на розі Широкої та Суботівськоі ніде та ніколи не їв.
Такої смачної Солянки, як в кафе на розі Калнишевського та Іванни Блажкевич ви точно ніколи не смакували, бо там ще в чергу треба стати за тією Солянкою.
Тому, панове, більше обʼєктивності.
Бо я знаю ту місцевість з червня 1999 року.
Там все ОК.
P.S. Ех, аби ще хтось би запропонував вам відвідати ресторацію біля озега з дивною назвою «Жабка» - ви би кинули все в житті та бігли би бігом саме на Левандівку, бо ще де в світі можна випити трохи «Львівськоі», закусити фаршированою щукою (!) та після того поплавати в тому озері з дивною назвою «Жабка»….
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