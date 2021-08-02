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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1047104810491050>
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:22

хоттаб лутшє

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Успіх

Але вже хоч адресу/поштову скриньку присвоїли! Будинок вже має свою адресу! :mrgreen:


Тепер я тобі ще і листи буду писати :lol:

більше нема з ким зустрічатися?
розбити долярчикову сім"ю?

Забудовник заміть ключів підсунув під ніс волохатого валіка. Чим я гірше?

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:26

Кабанчик за викликом

flyman
«Да меня можна хоть куда!» (Долярек, який відчувається як Успіх)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:19

  Успіх написав:так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8

За цією адресою показує колії залізниці. Поруч якісь склади, типу Хімрезерв-Львів, Лео-кераміка, автотранспортне підприємство. Там точно житловий будинок?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:27

  Water написав:
  Успіх написав:так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8

За цією адресою показує колії залізниці. Поруч якісь склади, типу Хімрезерв-Львів, Лео-кераміка, автотранспортне підприємство. Там точно житловий будинок?

Та тому місці раніше взагалі молокозавод КОМО був, а де зараз їх ВП раніше був фірмовий магазин заводу.

,
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 21:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Bolt написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:а воду они где берут? а каналья подключена или инвентарь в луже моют?

Казали, що за воду по лічильнику оплачувати їм.

Долярек вартіть оренди смартів домкратом:
https://m.facebook.com/groups/450757778 ... &ref=share
Цокольний поверх, там взагалі вікна є?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:47

Faceless

Цокольний поверх, там взагалі вікна є?


Філіппінка там лежить. Прокушена.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 23:37

Звернення до людей, які не мають ніякого відношення до Львова.
Якщо «не в темі» та не були ОСОБИСТО в районі Левандівки, краще не писати нічого.
Це нормальний мікрорайон Львова, ближче інших до центра.
Нормальна забудова, яка колись дуже активно фінансувалася Львівською залізницею для квартир залізничників.
Досить близько до центра Львова - причому майже по прямій.
Якщо вдалося @без втрат@ проїхати кафе @Рокс@ - майже через дорогу будинок пана Успіх - проїхав вздовж Привокзального ринку - ось тобі праворуч спочатку церква святих Ольги та Єлизавети, потім чудовий патріарший собор з чудовими патріаршими садами, в яких майже щодня концерти…
Нормальні звичайні там будинки.
Не більше 6000 м до Львівськоі опери.
Є «панельки», є «хрущовки»… є 9-ти поверхівки…
Не знаю чому, але мені подобаються будинки з білої селікатноі цегли вздовж вулиці «Сяйво».
Саме там - але в глибині - новобудова пана Успіх. Нормальні звичайні вулиці.
Саме там мешкає відомий український художник - Савченко - картини якого знають та цінують в Європі - фотоальбомом з особистим надписом якого я пишаюся.
Гарний ринок. Які смачні ковбаси, особливо «Рублена».
Таких смачних свинячих відбивних, як в кафе на розі Широкої та Суботівськоі ніде та ніколи не їв.
Такої смачної Солянки, як в кафе на розі Калнишевського та Іванни Блажкевич ви точно ніколи не смакували, бо там ще в чергу треба стати за тією Солянкою.

Тому, панове, більше обʼєктивності.
Бо я знаю ту місцевість з червня 1999 року.
Там все ОК.

P.S. Ех, аби ще хтось би запропонував вам відвідати ресторацію біля озега з дивною назвою «Жабка» - ви би кинули все в житті та бігли би бігом саме на Левандівку, бо ще де в світі можна випити трохи «Львівськоі», закусити фаршированою щукою (!) та після того поплавати в тому озері з дивною назвою «Жабка»….
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 01:06

  akurt написав:Звернення до людей, які не мають ніякого відношення до Львова.
Якщо «не в темі» та не були ОСОБИСТО в районі Левандівки, краще не писати нічого.
Це нормальний мікрорайон Львова, ближче інших до центра.
Нормальна забудова, яка колись дуже активно фінансувалася Львівською залізницею для квартир залізничників.
Досить близько до центра Львова - причому майже по прямій.
Якщо вдалося @без втрат@ проїхати кафе @Рокс@ - майже через дорогу будинок пана Успіх - проїхав вздовж Привокзального ринку - ось тобі праворуч спочатку церква святих Ольги та Єлизавети, потім чудовий патріарший собор з чудовими патріаршими садами, в яких майже щодня концерти…
Нормальні звичайні там будинки.
Не більше 6000 м до Львівськоі опери.
Є «панельки», є «хрущовки»… є 9-ти поверхівки…
Не знаю чому, але мені подобаються будинки з білої селікатноі цегли вздовж вулиці «Сяйво».
Саме там - але в глибині - новобудова пана Успіх. Нормальні звичайні вулиці.
Саме там мешкає відомий український художник - Савченко - картини якого знають та цінують в Європі - фотоальбомом з особистим надписом якого я пишаюся.
Гарний ринок. Які смачні ковбаси, особливо «Рублена».
Таких смачних свинячих відбивних, як в кафе на розі Широкої та Суботівськоі ніде та ніколи не їв.
Такої смачної Солянки, як в кафе на розі Калнишевського та Іванни Блажкевич ви точно ніколи не смакували, бо там ще в чергу треба стати за тією Солянкою.

Тому, панове, більше обʼєктивності.
Бо я знаю ту місцевість з червня 1999 року.
Там все ОК.

P.S. Ех, аби ще хтось би запропонував вам відвідати ресторацію біля озега з дивною назвою «Жабка» - ви би кинули все в житті та бігли би бігом саме на Левандівку, бо ще де в світі можна випити трохи «Львівськоі», закусити фаршированою щукою (!) та після того поплавати в тому озері з дивною назвою «Жабка»….

Для не львівських. Щоб виїхати Левандівки в сторону центра Львова є всього два
виізда по одній полосі кожен. 😎
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:19

А скільки треба смуг для виїзду на Городоцьку? Хочеш направо, а хочеш - наліво…
Зображення
А виїзд через вулицю Левандівську - на вулицю Шевченка і майже відразу попадаєш до Львівськоі опери - не існує?
До речі - на виїзді в бік Городоцькоі щось жодного разу не бачив корки з авто.

Дивимося на фото та рахуємо кількість смуг в кожному напрямку - це з Левандівки в бік Городоцькоі
Зображення
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:34

  akurt написав:А скільки треба смуг для виїзду на Городоцьку? Хочеш направо, а хочеш - наліво…
Зображення
А виїзд через вулицю Левандівську - на вулицю Шевченка і майже відразу попадаєш до Львівськоі опери - не існує?
До речі - на виїзді в бік Городоцькоі щось жодного разу не бачив корки з авто.

Дивимося на фото та рахуємо кількість смуг в кожному напрямку - це з Левандівки в бік Городоцькоі
Зображення


Ви ж самі написали в сторону центра. Так на Городоцьку в сторону центра тільки одна полоса через світлофор, а дві направо то аж до мото завода хіба їхати і там розвернутись.
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  #<1 ... 1047104810491050>
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