Успіх написав:
Таки мій будинок вже здано!👍👍👍
От що мені відповіли >>>
Доброго ранку!
так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8 (....видалено)
Видача права власності/підписання ОД думаю розпочнеться на початку осені.
На даному етапі очікуємо на акт розподілу з землевласником та технічних паспортів на Ваш будинок, далі первинна реєстарція на забудовника та видача права власності.
п.с.
Форумчани! Останній абзац хтось може більш детальніше/людською мовою роз'яснити?
Пане Успіх!
Зранку переговорив з одним із найдосвідченіших людей у Львові - пан Михайло тримає руку на пульсі весь час з питань Забудовників.
Я йому в голос зачитав цей текст.
Ось його відповідь (по памʼяті):
1. Справи у вас нормальні. Цей забудовник завжди затягує здачу на 2 чи три роки. Це знають всі, хто в «темі».
2. Те, що вони вам надіслали відповідь - і саме таку - вже позитив.
3. Ремонт в квартирі можна починати - боятися немає чого.
4. З приводу останньої фрази та слова «земля».
Це для Львова і того Забудовника «нормально»: скорше да все не були на початковому етапі точно врегульовані земельні питання. Вирогідно, що частина земельної ділянки належала Забудовнику, а частина - то був «призвати», або «самозахват», або інше. Реальний власник часткової земельної ділянки витримав час та подав - мабуть - в Суд. Такі питання вирішуються судом зазвичай позитивно, але на протязі двох-трьох років. Вирогідно, що Забудовник той суд виграв або вирішив питання з реальним власником і справа зрушила з місця.
Прогноз позитивний.
5. Питання з газом електрикою та водою - звичайні - все оформлено на ФОПів для зручності влаштування та введення всього в експлуатацію та остаточного поділу потім на власників квартир. Тобто то звичайний процес.
6. Дали таку пораду саме знаючи Впшого Забудовника:
а) найняти адвоката - спеціаліста з питань Забудовників. Сказали, що його послуги вартують не дорого;
б) адвокат на підставі Договору подає підготовлену претензію до Забудовника посилаючись на термін здачі та ті незручності/проблеми, які Забудовник надав споживачеві.
У заяві він вимагає про відшкодування грошима - компенсація.
Також у заяві просять Забудовника надати точну дату видачі Права власності, нехай це буде навіть жовтень місяць.
в) Ваш Забудовник того не афішує, але в 100% випадків надає відшкодування в грошовій формі.
В цілому ситуацію оцінили як «нормальну» та як таку, яка має позитивний прогноз.
Позитиву додає той факт що практично вся Україна переживає так сильно за вашу маленьку інвестицію: обговорення тривають цілорічно і щоденно.