Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:30

1. Критерій "ЛЛЛ".

Родзинка на тортику:

Висновок:

Як відомо вся Україна, завдячуючи Фінансовому форуму України, роками обговорює інвестицію учасника форуму "" у Львівську нерухомість.Обговорюють завзято і навіть ті, хто ніколи не був у Львові.Я попросив свою довірену особи відвідати ту інвестиціїю та поділитися зі мною враженнями: на користь всій спільноті.Сам я знаю цей район Львова - це так звана "Левандівка" - з літа 1979 (!) року.Але саме в місця розташування ЖК пана Успіх - не бував - а найчастіше бував на вулиці Широка, Суботівська, Сяйво - і навіть жив там - в районі Левандівського (найкращі спогади) ринку - певний період свого життя у Львові...Це - будемо казати - на фото "вище" - або "далі" від залізниці:З трьох "Л" - два негативи і один позитив.Негативи: ви не побачите красивих краєвидів на гори, ставки або водоспади. Ні. Це залізничний район, пронизаний рейковими коліями і дорога з однією смугою в кожному напрямку з доволі активним рухом відділяє ЖК "Ріел City" від залізниці....Вийти та перейти через дорогу - немає куди. З іншого боку ЖК - приватні будинки не дуже високої якості - все, що набудували за свої гроші колись працівники залізниці, будуючи "СоціаЛізЬм".Якщо об"єктивно, то вид навкруги доволі похмурий та сумний.Такий вид можна зустріти в будь-якому місті і України, і Європи - робочий край міста, який опинився - вважайте за каламбур - майже в центрі міста.Мені чомусь на згадку прийшла Софія - столиця Болгарії - січень цього року - "кучугури" в центрі, з яких я ледве виїхав.Позитив: від цього ЖК виявилося дуже легко виїхати в "цивілізацію" - на одну з основних артерій Львова - дуже довгу радіальну вулицю "Городоцька".Виїзд забрав - важко повірити - по досить поганому асфальту (але без ям) 2 (дві!!!!) хвилини.Несподівано (цифра на мапі "1").Я згадав Київ, посольство Німеччини в Україні і я на таксі намагався попасти на Залізничний вокзал Києва. Повний жах і фіаско: на потяг я НЕ встиг. Я погано знаю Київ не можу сказати близько це чи далеко - але потяг пішов БЕЗ мене. Хоча я мав час та їхав на таксі...Позитив далі: до аеропорту імені Данила Галицького (зараз не працює) - 10 ДЕСЯТЬ!) хвилин.До величезного торгового центра - "Вікторія Гарденс" - з купую супермаркетів - 15 хвилин.На мапі я показав інший тоговий центр - цифра 2в - та виділив Національну оперу.Якщо говорити не упереджено і не піддаватися на провокації псевдомешканців Львова, то розташування якщо і не Люкс, то досить непогане. "Задовільне"...Я найбільше не люблю - просто не терплю - той район Львова, де панмає свою основну (не інвестиційну) квартиру. Також не люблю сильно ті райони, де проходить вулиця Личаківська (там знамените меморіальне кладовище), або район вулиці Зелена.Певний час жив в районі Зеленої - вулиця "Тиха"... Ну таке все... стареньке "старорежимне" - хоча часто і шедеври архітектури кінця 19-го - початку 20-го сторіччя...Еге ж... спробуй припаркуватися - не вийде ніде...Таким чином, розташування інвестиції паназ точки зору естетики - ніяке, але з точки зору розташування в місті - на "9" за 12-ти бальною шкалою.ПРОГНОЗ ПО ЗДАЧІ В ОРЕНДУ - ДУЖЕ ПОЗИТИВНИЙ.2. Сам ЖК. Мій респондент звернув увагу на те, що практично неможливо було припаркувалися біля величезного ЖК. Купа автівок... Правда там - мабуть - є підземні паркінги - але респонденту вони були не доступні.3. Якість будинків зовні нормальна без "викрутасів" та позолоти. Дуже красива і мабуть не дешева плитка, якою оздоблено внутрішній двір ЖК. Під номером "8" - як виявилося - ховається купа будинків, які мають нумерацію типу "8Б", "8Г" і так далі.Внутрішній двір ЖК просторий (!) і реально вражає дизайном дитячого та спортивного майданчиків.Зроблено якісно красиво і несподівано "добротно". Тут "12" балів з "12"!Праворуч на фото будинки - всі під номером "8" - які було заселено ще 2 роки тому - все ОК - була розмова з одним з мешканців. Саме він показав на два будинка - вони на фото ліворуч - які МАБУТЬ здано в експлуатацію. Вони огороджені ще будівельним парканом і ландшафтного дизайну ще немає.4.іде активне будівництво - мабуть - інформація не точна - школи.Якщо це так, то це супер величезний плюс. Схоже школу буде здано до 1 вересня.Все це я вислухав від мого респондента. Мій вердикт:- я би там для себе НЕ купував - я знаю Львів досить добре - та реально мешкаю (віртуально в останні роки) в іншому районі Львова - там і парки, і озера, і парковки, і широкі вулиці, і торгові центри...- я ніколи не жив у "шпаківнях" на 1000 мешканців - хіба що дуже невеликі проміжки часу - а народився, жив та живу зараз в приватних досить просторих оселях. Тобто таке житло не для мене.Навряд чи орендар дивиться з вікна на гори, дерева інжиру та водоспади - він дивиться не те, як йому можна дістатися в центр або в офіс (не бачу проблем), де можна прилаштувати дитину та як далеко до ринку (Левандівський ринок - це реально великий позитив. А якщо згадати, що там, де на мапі я наніс цифру "2", є ще й "Привокзальний ринок" із самою смачною у Львові "Кров"янкою" та самим смачним у Львові салом - то взагалі - дуже непогано!).ІНВЕСТИЦІЯ "ПРАВИЛЬНА".