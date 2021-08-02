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jump написав:Мерія Львова ініціює спецкомісію через хаотичну забудову в сусідніх громадах Через зливу 10 липня масштабно затопило новий житловий мікрорайон Сокільників, що межують зі Львовом
Мер Львова десь з місяць тому сильно лаявся на ту сільську громаду Сокільників. Там дійсно цікава ситуація: хлопці-хитруни перетворили частину Львова в село - і там діють сільські закони та Рішення сільської ради. Мудро - нічого не скажеш. (Примітка: якщо бути точним, то вони нічого не перетворювали, вони просто добряче подумали та НЕ УВІЙШЛИ до складу великого міста. Хоча їм ДУЖЕ пропонували стати великим мстом...) Серед того - Рішення про виділення земельних ділянок під нове будівництво багатоповерхівок.
Про будинок на Трускавецькій з назвою "Парус" - там назва правильна. Парус на вітру з вітряка.. Я по Трускавецький дуже часто раніше їздив і споглядав за тим будівницитвом: побудовано реально "з гімна та палок". Зараз не видно, бо те гімно закрили декоративними панелями. Але я вам точно скажу: технологія будівництва промислових цехів - залізобетонні колонни та перекриття - заповнення стін косо-криво-аби як небудь такими жахливими відходами цегли разногатункової (!), різнокольорової та різноформатної - що наче ПТУ-шники збирали на звалищах. Я ще тоді весь час їздив і думав: "Мешканці ніколи не дізнаються, в якому лайні вони живуть..."
А ось і дізналися...
P.S. Боюсь і радити, бо звинуватять в рекламі - але якщо би я в ці дні думав, куди та як інвестувати у Львові - то тільки в новобудову від МЕТГАЛ. Ті працюють якісно, чесно, безпроблемно та класно! А такий смачний клаптик газону вирвали для свого нового будівництва - то я був дуже сильно здивований... "А что, так можно было???????" Всі три "ЛЛЛ" - присутні!
Йде боротьба за дуже ласий шмат землі. Бажають збудувати кілька нових жк.
Щодо купівлі нерухомості у Лємбергу...немає жодного бажання. Надзвичайно тепер неякісно будують, дивився усе зблизька...хочеться взяти бучку і лупити тих "будівничих" по голові. За містом узагалі не варіант: тепер ні виїхати/ні заїхати-пекельні корки.
Ну так земля під забудову - то гроші і гроші великі! Он ще прикол: автовокзал Львова, який приймає/відправляє мізерну кількість автобусів (бо в основному всі автобуси за кордон відправляються з платної парковки реконструйованої території біля залізничного вокзалу - не даремно ж туди вкинули гроші - тепер платять всі без виключення автобуси міжнародного сполучення), є на вулиці Вернадського, яка межує з дорогою, яка йде в бік Арена-Львів. Далі на схід були якісь джерела та якісь поля… якась зелена зона… Ага, якісь… та якась… Виявилося, що то не поля - а гроші, які зовні нагадували поля - земля належить НЕ Львову (хоча виглядає так, що то Львів), а сільській раді Зубри (населений пункт на півдні від Львова). Ну що: прямо на тій межі вже йде нове будівництво нових будинків. Мерія Львова в шоці: фактично їм «підкинуть» нових містян: Автовокзал - кінцева зупинка тролейбусів та там же проходять маршрути міських автобусів. Траса на західний кордон. І селяни майже автоматично стають містянами. Реально круто. Всі букви «ЛЛЛ» - мають місце бути! Ну все так і має бути: «Попит породжує пропозицію».
Воды(не сегодняшней с неба, питьевой с крана 24/7/365) хватит на все эти поля новых жителей Львова? С ЭЭ вроде проблем нет, Ровенская АЭС рядом. Отстроили же побитые кацапскими искандерами трансформаторы?
В Сокільниках настільки дорога земля, що всі придорожні болота в Сокільниках позасипали землею і повісили таблички, що здається в оренду. Після позавчорашньої зливи вода не мала куди відійти і затопила дорогу до Пустомитів.(хтои не в курсі, Львів найбільше село пустомитівського району.)
Bolt написав:В Сокільниках настільки дорога земля, що всі придорожні болота в Сокільниках позасипали землею і повісили таблички, що здається в оренду. Після позавчорашньої зливи вода не мала куди відійти і затопила дорогу до Пустомитів.(хтои не в курсі, Львів найбільше село пустомитівського району.)