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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1049105010511052
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 18:01

  jump написав:Мерія Львова ініціює спецкомісію через хаотичну забудову в сусідніх громадах
Через зливу 10 липня масштабно затопило новий житловий мікрорайон Сокільників, що межують зі Львовом 8)
https://zaxid.net/meriya_lvova_initsiyu ... a_n1614439

:lol:
а як бабос до кишені пхати і ділянки під забудову 8)

ото ж бо й воно , спочатку за бало дають дозволи будувати будь-де , а потім такий потоп і комісія
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 18:20

  akurt написав:
  jump написав:Мерія Львова ініціює спецкомісію через хаотичну забудову в сусідніх громадах
Через зливу 10 липня масштабно затопило новий житловий мікрорайон Сокільників, що межують зі Львовом 8)

Мер Львова десь з місяць тому сильно лаявся на ту сільську громаду Сокільників.
Там дійсно цікава ситуація: хлопці-хитруни перетворили частину Львова в село - і там діють сільські закони та Рішення сільської ради. Мудро - нічого не скажеш.
(Примітка: якщо бути точним, то вони нічого не перетворювали, вони просто добряче подумали та НЕ УВІЙШЛИ до складу великого міста. Хоча їм ДУЖЕ пропонували стати великим мстом...)
Серед того - Рішення про виділення земельних ділянок під нове будівництво багатоповерхівок.

Про будинок на Трускавецькій з назвою "Парус" - там назва правильна. Парус на вітру з вітряка..
Я по Трускавецький дуже часто раніше їздив і споглядав за тим будівницитвом: побудовано реально "з гімна та палок". Зараз не видно, бо те гімно закрили декоративними панелями.
Але я вам точно скажу: технологія будівництва промислових цехів - залізобетонні колонни та перекриття - заповнення стін косо-криво-аби як небудь такими жахливими відходами цегли разногатункової (!), різнокольорової та різноформатної - що наче ПТУ-шники збирали на звалищах.
Я ще тоді весь час їздив і думав: "Мешканці ніколи не дізнаються, в якому лайні вони живуть..."

А ось і дізналися...

P.S. Боюсь і радити, бо звинуватять в рекламі - але якщо би я в ці дні думав, куди та як інвестувати у Львові - то тільки в новобудову від МЕТГАЛ.
Ті працюють якісно, чесно, безпроблемно та класно!
А такий смачний клаптик газону вирвали для свого нового будівництва - то я був дуже сильно здивований...
"А что, так можно было???????"
Всі три "ЛЛЛ" - присутні!


Йде боротьба за дуже ласий шмат землі.
Бажають збудувати кілька нових жк.

(Не)добрі сусіди. Що сталось між Сокільниками та Львовом і як порозумітися
https://tvoemisto.tv/exclusive/nedobri_ ... 75819.html

Генеральний план Львова передбачав забудову земель, які Сокільники намагаються приєднати
https://zahid.espreso.tv/generalniy-pla ... ti-do-sebe

хрунь підключив навіть аеропорт:

Львівський аеропорт заявив про загрозу закриття через розбудову Сокільників
50 га біля злітної смуги летовища планують забудувати житлом
https://zaxid.net/lvivskiy_aeroport_zap ... v_n1609289

Щодо купівлі нерухомості у Лємбергу...немає жодного бажання. Надзвичайно тепер неякісно будують, дивився усе зблизька...хочеться взяти бучку і лупити тих "будівничих" по голові. За містом узагалі не варіант: тепер ні виїхати/ні заїхати-пекельні корки.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 20:29

Ну так земля під забудову - то гроші і гроші великі!
Он ще прикол: автовокзал Львова, який приймає/відправляє мізерну кількість автобусів (бо в основному всі автобуси за кордон відправляються з платної парковки реконструйованої території біля залізничного вокзалу - не даремно ж туди вкинули гроші - тепер платять всі без виключення автобуси міжнародного сполучення), є на вулиці Вернадського, яка межує з дорогою, яка йде в бік Арена-Львів.
Далі на схід були якісь джерела та якісь поля… якась зелена зона…
Ага, якісь… та якась…
Виявилося, що то не поля - а гроші, які зовні нагадували поля - земля належить НЕ Львову (хоча виглядає так, що то Львів), а сільській раді Зубри (населений пункт на півдні від Львова).
Ну що: прямо на тій межі вже йде нове будівництво нових будинків.
Мерія Львова в шоці: фактично їм «підкинуть» нових містян: Автовокзал - кінцева зупинка тролейбусів та там же проходять маршрути міських автобусів.
Траса на західний кордон.
І селяни майже автоматично стають містянами.
Реально круто.
Всі букви «ЛЛЛ» - мають місце бути!
Ну все так і має бути: «Попит породжує пропозицію».
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 00:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Воды(не сегодняшней с неба, питьевой с крана 24/7/365) хватит на все эти поля новых жителей Львова? С ЭЭ вроде проблем нет, Ровенская АЭС рядом. Отстроили же побитые кацапскими искандерами трансформаторы?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 07:02

В Сокільниках настільки дорога земля, що всі придорожні болота в Сокільниках позасипали землею і повісили таблички, що здається в оренду. Після позавчорашньої зливи вода не мала куди відійти і затопила дорогу до Пустомитів.(хтои не в курсі, Львів найбільше село пустомитівського району.)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 18:57

  Bolt написав:В Сокільниках настільки дорога земля, що всі придорожні болота в Сокільниках позасипали землею і повісили таблички, що здається в оренду. Після позавчорашньої зливи вода не мала куди відійти і затопила дорогу до Пустомитів.(хтои не в курсі, Львів найбільше село пустомитівського району.)


https://t.me/Lv1256/82735

майбутня Трускавецька :lol:

лани болота, луги... і файні жаби :lol:

40 будинків, 30 тис. лохоінвесторів :lol:

ЖК Парксайд, Басівка, всього лиш кіко км до йоперного :P, західна околиця славного Лємберга 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 20:47

Що за ЦА того непотребу?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 21:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хто найкращий забудовник? :lol:
(але те, що найбільший забудовник Львова - це факт!)


Хотів я теж там в коментах написати - але там вже все написано :mrgreen: навіть, додати нема що :mrgreen:

90% коментів - негатив і злість! :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://www.youtube.com/watch?v=2mCZAT_LSOQ
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:08

  yama написав:https://www.youtube.com/watch?v=2mCZAT_LSOQ

гумовий костюм рибака і гондола з веслом (як на Рибалsky)?
flyman
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