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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1050105110521053
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:31

Той пан розказує байку для дітей, які ніколи не були у Львові.
Місто фактично розташоване на пагорбах та схилах. Дійсно в нижній частині - там, де театр опери та балету, є захована в тунелі маловодна річка. Туди в підвал навіть туристів пускають подивитися: вода текла так само, як століття тому.
В багато з міста України є таке, що річки закопували у бетон.
Але то тільки самий центр Львова. Достатньо підніматися уверх по Городоцькій в бік залізничного вокзалу, щоби побачити, що місто розташоване на пагорбах, підйом доволі помітний, далі цирку ліворуч побачимо Архикатедральний собор Святого Юра. Я не впевнений, але можливо - друга найвища точка міста.
Якщо зайти на його територію та попасти в чудове місце під назвою «Митрополичі сади», то з них відкривається чудовий вид на іншу частину Львова там, де є залишки львівської фортеці.
Назва "Високий замок". Дуже добре видно, що Львів майже всією своєю площею розташований на досить високих пагорбах.
А між пагорбами, зрозуміло, і «нижні» площини/вулиці. Ось як раз там і не було проблем.
Рухаємося далі: попадаєм на «шалене перехрестя» вулиць Коперника та Вітовського. Там не тільки водії не знають, куди та як їхати навіть на зелене світло світлофорів, але і вода не знає куди їй діватися. Нічого дивного.
Якщо зазирнути вище цього перехрестя в Стрийський парк, то вже в нижній (увага: в нижній!!!) його частині є чудове величезне озеро.
Ідемо далі по вулиці Івана Франка: праворуч будинок-музей Франка та будинок—музей Грушевського - і це досить великий підйом вверх та вверх.
Колись - до початку 20-го сторіччя - це був край міста, найдешевші ділянки землі.

Піднялися наверх (наверх!!!) та попали на довжелезну вулицю Стрийську, яка іде на південь.
Там купа озер - з них найбільше на розі Наукової та Стрийської.
Кіра того, що в парках є озера є ще озеро за Автовокзалом, і є два озера неподалік від стадіону.
Так що той пан розказує просто казки.
Інша справа, шо керівництво села під назвою "Сокільники", яке опинилося - умовно кажучі - в центрі Львова, давало дозволи на будівництво багатоповерхівок прямо в своєму селі і там якраз будинки і стояли у воді. Так то вже питання до Забудовників та того сільського архітектора, які то спроєктували.
Крім того, у Сокільників є нижня частина - навпроти церкви та сільради - там є озеро. Там робили парк досить цікавий - здається туди і пішла вода.
Так що я дивився те відео вище і не те, щоби сміявся, а розумів, що той товстий пан - справжній казкар. :| :) :D
Не всьому можна вірити, що для дітей розказують...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:села під назвою "Сокільники"

А чого в лапках? Це село засноване ще у 1492 році взагалі-то, тоді щоб доїхати до міста - треба було пару кілометрів гостинцем подолати)

  akurt написав:Там робили парк досить цікавий - здається туди і пішла вода.

Не пішла, просто рівень піднявся. Але зате затопило вулицю по сусідству, причому будинки вище того парку, мабуть потоками з кільцевої дороги поблизу.

  akurt написав:керівництво села

Там якщо і формувати претензії - то до обох сторін, і до сільради і до міста. І поки на цій темі крутитимуться гроші - ця "дискусія" не згасатиме.

Буквально на днях в районі поряд, поблизу вулиці Наукової, бурили отвори на сваї і перебили купі провайдерів кабелі. Коротше, всі кудись спішать, а потім сваряться 🤷‍♂️
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:04

У Львові мешканці ЖК Avalon Yard скаржаться на продаж 70 квартир «в одні руки», які тепер здають в подобову оренду :shock:

«Люди купували житло в Avalon Yard з концепцією закритого двору, тиші і безпеки, а натомість маємо 70 квартир, в яких кожного дня заселяються і виселяються натовпи туристів. Які порушують спокій решти мешканців нічними співами і танцями на балконах, “дорослими розвагами” при відкритих вікнах і залишаючи сміття будь-де! Тим хто купив квартири з вікнами у внутрішній двір, сподіваючись на тишу і відокремленість від галасу вулиці, пощастило найменше, бо вони змушені споглядати цей вокзал цілодобово! Потік випадкових людей, які приїхали відпочити, і їм все одно на спільну власність усіх мешканців і їх спокій!», — зазначив один із коментаторів.

І подібних коментарів під дописом забудовника чимало.

Наприклад, є коментар, що саме у цих двох секціях неможливо було придбати квартиру, і їх нібито одразу запланували під апарт-готель.

“Дані дві секції, де зараз апарт-готель так і не поступали у відкритий продаж, завжди були якісь дивні відмазки менеджера чому там не можна придбати квартиру, планувань квартир тих секцій ніде не було висвітлено. Не виключено, що планування там одразу ж робились під апарт-готель. З паркомісцями швидш за все така ж махінація”.

Ще один з коментарів:

Ви свідомо знали, що продаєте пачки квартир людям, які не будуть вести адекватну діяльність. Чомусь, якщо телефонувати до інших забудовників, вони більше 3 квартир на руки не дають, а як тут сталося, що в одної людини їх 15, а в іншої – під 80?

Зі свого боку Avalon визнає наявність проблеми: «Мешканці висловили занепокоєння щодо частини квартир в окремій секції комплексу, які власники житла здають у короткострокову оренду. 8)
https://lviv1256.com/news/u-lvovi-meshk ... vu-orendu/

коменти: "Там така ригайловкам в під'їзді,просто блювання,навіть до перил страшно доторкнутися...і жахливий сморід" :shock:

Ви продали квартири в ЖК бізнес класу, в якому через Вашу помилку, тепер функціонує «готель-бордель»

львів'яни знают, що авалон - дніще.. А Ви тепер також
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:21

jump
Що каже про це закон?
Тут є якісь порушення? (Звичайно якщо з подобовоі здачі платяться податки).
Hotab
 
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