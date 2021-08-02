Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:31

Той пан розказує байку для дітей, які ніколи не були у Львові.Місто фактично розташоване на пагорбах та схилах. Дійсно в нижній частині - там, де театр опери та балету, є захована в тунелі маловодна річка. Туди в підвал навіть туристів пускають подивитися: вода текла так само, як століття тому.В багато з міста України є таке, що річки закопували у бетон.Але то тільки самий центр Львова. Достатньо підніматися уверх по Городоцькій в бік залізничного вокзалу, щоби побачити, що місто розташоване на пагорбах, підйом доволі помітний, далі цирку ліворуч побачимо Архикатедральний собор Святого Юра. Я не впевнений, але можливо - друга найвища точка міста.Якщо зайти на його територію та попасти в чудове місце під назвою «Митрополичі сади», то з них відкривається чудовий вид на іншу частину Львова там, де є залишки львівської фортеці.Назва "Високий замок". Дуже добре видно, що Львів майже всією своєю площею розташований на досить високих пагорбах.А між пагорбами, зрозуміло, і «нижні» площини/вулиці. Ось як раз там і не було проблем.Рухаємося далі: попадаєм на «шалене перехрестя» вулиць Коперника та Вітовського. Там не тільки водії не знають, куди та як їхати навіть на зелене світло світлофорів, але і вода не знає куди їй діватися. Нічого дивного.Якщо зазирнути вище цього перехрестя в Стрийський парк, то вже в нижній (увага: в нижній!!!) його частині є чудове величезне озеро.Ідемо далі по вулиці Івана Франка: праворуч будинок-музей Франка та будинок—музей Грушевського - і це досить великий підйом вверх та вверх.Колись - до початку 20-го сторіччя - це був край міста, найдешевші ділянки землі.Піднялися наверх (наверх!!!) та попали на довжелезну вулицю Стрийську, яка іде на південь.Там купа озер - з них найбільше на розі Наукової та Стрийської.Кіра того, що в парках є озера є ще озеро за Автовокзалом, і є два озера неподалік від стадіону.Так що той пан розказує просто казки.Інша справа, шо керівництво села під назвою "Сокільники", яке опинилося - умовно кажучі - в центрі Львова, давало дозволи на будівництво багатоповерхівок прямо в своєму селі і там якраз будинки і стояли у воді. Так то вже питання до Забудовників та того сільського архітектора, які то спроєктували.Крім того, у Сокільників є нижня частина - навпроти церкви та сільради - там є озеро. Там робили парк досить цікавий - здається туди і пішла вода.Так що я дивився те відео вище і не те, щоби сміявся, а розумів, що той товстий пан - справжній казкар.Не всьому можна вірити, що для дітей розказують...