Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:10

В усіх цих історіях мене турбує тільки одне питання, чи дійсно, як писав Шевченко, «неначе люди подуріли»?Ну хіба реально «Ніхто ніде не гомонів»?Невже тільки «Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у рас скрипів»?Ну не буду себе вихваляти - але треба:- чому я, прибувши в Туреччину як турист, знайшов - розпитавши людей - ледве не найкращій будинок в мікрорайоні? Чому в мене вистачило розуму поговорити з мешканцями, які щойно купили квартиру в будинку?Ось голова ОСББ сьогодні фото надіслав (вил на плавальний басейн):- чому я, шукаючи для себе нову квартиру у Львові (бо набридло жити в «старому фонді», де або треба топити піч, побудовану ще за Франца Йосипа Другого, або йти в спальню до жінки через кухню з газовою колонкою, і це при тому, що один форумний єврей наполегливо розказує на цьому форумі - від голоду, холоду та власної дурноти - що я народився під його синагогою в місті, де є якась «Чечеловка», про існування якої він оповістив всіх киян) - так ось, шукаючи нову квартиру у Львові, я ретельно розпитав перевірених друзів, які вклалися саме в цей ЖК. І друзі - не лох якись форумний, яких тут линдає достатньо, а людина справжня - бойовий офіцер і був в Афгані… радив вкластися на етапі третього поверха саме сюди…Тепер я - хоч і не мешкаю у Львові - але маю там як «запасний аеродром» гарну квартиру в гарному будинку і - головне - з гарними сусідами…Як говорив Жванецький, може в консерваторії (тобто в голові) треба щось змінювати?