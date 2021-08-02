Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чомусь я був впевнений, що ціни на нерухомість у Львові зросли та зростають... Але не все так просто. Сьогодні поздоровляв із Медовим спасом приятеля - живе в "Царському селі" під Львовом - "(видалено з питань безпеки)" - вже не перший рік продає маєток - земля 40 соток - точніше не "земля", а доглянутий сад з дивними рослинами, скульптурами та фонтаном - будинок в 3 поверхи... На території ще й гостьовий будинок в 2 поверхи... Почав продавати десь років 8 тому за 600 000 доларів. Давали 340 - не віддав. Тепер продає за 340 000 - і приїхав Покупець - походив, подивися, помацав та сказав, що дає 170 000... Продавець сказав: "Щось ви пане, здуріли: у вас автівка коштує 140 000 доларів, а за маєток даєте 170... Таке не піде... Справи не буде..." Сумний був дуже Продавець...
https://www.facebook.com/share/r/1GMgunYXvW/ Ну там не очень заробитчане живут. Напротив Вилиджмаркета, насколько знаю, прокурор районный живёт, чуть ниже рядом с ним ассенизатор, но продал машину и свалил в Польшу ещё до Ковида.