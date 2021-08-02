RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:10

Чомусь я був впевнений, що ціни на нерухомість у Львові зросли та зростають...
Але не все так просто. Сьогодні поздоровляв із Медовим спасом приятеля - живе в "Царському селі" під Львовом - "(видалено з питань безпеки)" - вже не перший рік продає маєток - земля 40 соток - точніше не "земля", а доглянутий сад з дивними рослинами, скульптурами та фонтаном - будинок в 3 поверхи...
На території ще й гостьовий будинок в 2 поверхи...
Почав продавати десь років 8 тому за 600 000 доларів.
Давали 340 - не віддав.
Тепер продає за 340 000 - і приїхав Покупець - походив, подивися, помацав та сказав, що дає 170 000...
Продавець сказав: "Щось ви пане, здуріли: у вас автівка коштує 140 000 доларів, а за маєток даєте 170... Таке не піде... Справи не буде..."
Сумний був дуже Продавець...
akurt
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Возвращайся "Семёныч" на батькивщыну
Будешь главным консервным(-аторным) начальником
барабашов
Учень Шмуеля Каменецького вже свої поради киянам роздав.
Тепер вже доповз і до «львівської» гілки… зараз буде розказувати львівʼянам про «Чечеловку». Киянам вже всі вуха прожужжав…
akurt
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 08:41

https://www.facebook.com/share/r/1GMgunYXvW/
Ну там не очень заробитчане живут. Напротив Вилиджмаркета, насколько знаю, прокурор районный живёт, чуть ниже рядом с ним ассенизатор, но продал машину и свалил в Польшу ещё до Ковида.
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:09

  akurt написав:Учень Шмуеля Каменецького вже свої поради киянам роздав.
Тепер вже доповз і до «львівської» гілки… зараз буде розказувати львівʼянам про «Чечеловку». Киянам вже всі вуха прожужжав…

Дешевше буде?
Investor_K
  Investor_K написав:
  akurt написав:Учень Шмуеля Каменецького вже свої поради киянам роздав.
Тепер вже доповз і до «львівської» гілки… зараз буде розказувати львівʼянам про «Чечеловку». Киянам вже всі вуха прожужжав…

Дешевше буде?

Коли перейдемо на шекель - таки буде!
барабашов
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Що там - ЖК Венґлінський рулить? ;)

В парк можна буде зразу з під'їзду попасти? Чи все ж таки треба буде 20кроків зробити?))
Успіх
  Успіх написав:Що там - ЖК Венґлінський рулить? ;)

В парк можна буде зразу з під'їзду попасти? Чи все ж таки треба буде 20кроків зробити?))

Не буде парку. Забудують наступним ЖК Срака.
  Успіх написав:Що там - ЖК Венґлінський рулить? ;)

В парк можна буде зразу з під'їзду попасти? Чи все ж таки треба буде 20кроків зробити?))

Надіслав сайт того ЖК приятелю - українському архітектору. Має більше 30 реалізованих проєктів.
Ось його висновок:
«Наваяли все що знали. Різношорстне рішення. Планування деяких квартир взагалі не витримує критики. Вітальня з розмірами 6 на 2.66 то взагалі треш. Дім дивує. Але дивує в мінус…»

Звісно, думка субʼєктивна.
akurt
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Що скажете, шановне товариство, про кам'яні джунглі по обидва боки вул. Шевченка?(вище церкви Анни)
Вони взяли на себе половину удару біженців зі Сходу?
Успіх
