Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 21:45

  Успіх написав:Що скажете, шановне товариство, про кам'яні джунглі по обидва боки вул. Шевченка?(вище церкви Анни)
Вони взяли на себе половину удару біженців зі Сходу?

ЖК Британія, де під час косих дощів стіни наскрізь промокають?! 😎
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:34

Може там інша причина?

  Bolt написав:
  Успіх написав:Що скажете, шановне товариство, про кам'яні джунглі по обидва боки вул. Шевченка?(вище церкви Анни)
Вони взяли на себе половину удару біженців зі Сходу?

ЖК Британія, де під час косих дощів стіни наскрізь промокають?! 😎

Важко в таке повірити, так як кожен будинок утеплюють пінопластом, чи ватою... а вони - непромокаючі!
+ ще штукатурка з фарбою зверху!

Хіба на стиках/швах? І то вони б мали бути тоді широкі... щоб вода туда сочно потрапила?
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:43

  Успіх написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Що скажете, шановне товариство, про кам'яні джунглі по обидва боки вул. Шевченка?(вище церкви Анни)
Вони взяли на себе половину удару біженців зі Сходу?

ЖК Британія, де під час косих дощів стіни наскрізь промокають?! 😎

Важко в таке повірити, так як кожен будинок утеплюють пінопластом, чи ватою... а вони - непромокаючі!
+ ще штукатурка з фарбою зверху!

Хіба на стиках/швах? І то вони б мали бути тоді широкі... щоб вода туда сочно потрапила?

Відоси декілька років тому назад були. Мокрі плями під стелями і прямо посередині стін. Як їм таке вдалося я ХЗ.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 13:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Що там ціни на ремонт у місті Лева?
Скільки тепер коштує м2 ремонту під оренду "під ключ"?

Яке співвідношення будматеріалів до робіт майстрів?
1:1?
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:31

Подивіться приватне повідомлення від мене - дав координати адекватного прораба адекватної бригади.
Я з ним давно не говорив - події сьогодення могли багато що змінити....
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Що там ціни на ремонт у місті Лева?
Скільки тепер коштує м2 ремонту під оренду "під ключ"?

Яке співвідношення будматеріалів до робіт майстрів?
1:1?


Де обіцяна вами перемога у 2022 році?
