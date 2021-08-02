|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 сер, 2025 21:45
Успіх написав:
Що скажете, шановне товариство, про кам'яні джунглі по обидва боки вул. Шевченка?(вище церкви Анни)
Вони взяли на себе половину удару біженців зі Сходу?
ЖК Британія, де під час косих дощів стіни наскрізь промокають?! 😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3580
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:34
Bolt написав: Успіх написав:
Що скажете, шановне товариство, про кам'яні джунглі по обидва боки вул. Шевченка?(вище церкви Анни)
Вони взяли на себе половину удару біженців зі Сходу?
ЖК Британія, де під час косих дощів стіни наскрізь промокають?! 😎
Важко в таке повірити, так як кожен будинок утеплюють пінопластом, чи ватою... а вони - непромокаючі!
+ ще штукатурка з фарбою зверху!
Хіба на стиках/швах? І то вони б мали бути тоді широкі... щоб вода туда сочно потрапила?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8477
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:43
Успіх написав: Bolt написав: Успіх написав:
Що скажете, шановне товариство, про кам'яні джунглі по обидва боки вул. Шевченка?(вище церкви Анни)
Вони взяли на себе половину удару біженців зі Сходу?
ЖК Британія, де під час косих дощів стіни наскрізь промокають?! 😎
Важко в таке повірити, так як кожен будинок утеплюють пінопластом, чи ватою... а вони - непромокаючі!
+ ще штукатурка з фарбою зверху!
Хіба на стиках/швах? І то вони б мали бути тоді широкі... щоб вода туда сочно потрапила?
Відоси декілька років тому назад були. Мокрі плями під стелями і прямо посередині стін. Як їм таке вдалося я ХЗ.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3580
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:03
Що там ціни на ремонт у місті Лева?
Скільки тепер коштує м2 ремонту під оренду "під ключ"?
Яке співвідношення будматеріалів до робіт майстрів?
1:1?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8477
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:31
Подивіться приватне повідомлення від мене - дав координати адекватного прораба адекватної бригади.
Я з ним давно не говорив - події сьогодення могли багато що змінити....
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11181
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4009 раз.
- Подякували: 1451 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:37
Успіх написав:
Що там ціни на ремонт у місті Лева?
Скільки тепер коштує м2 ремонту під оренду "під ключ"?
Яке співвідношення будматеріалів до робіт майстрів?
1:1?
Де обіцяна вами перемога у 2022 році?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10578
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10613
|7419313
|
|
|25332
|17163470
|
|
|687
|322412
|
|