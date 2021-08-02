Додано: Чет 21 сер, 2025 15:18

Пане Успіх!

Перемога полягає хоча б в тому, що очі всієї України - точніше всіх "рил" і не "рил" Києва, Дніпра та наших міст уже 3 роки прикуті до вашої - прямо скажімо - невеличкої інвестиції.

Як ви знаєте, я особисто відвідав вашу інвестицію і дав вердикт позитивний:

- я знаю той мікрорайон НЕ з інтернету, як тут деякі "горе-діячі" та "горе-великегоре-інвестори", а досить давно - вперше побував там влітку 1979 (!) року. Реально був здивований швидкістю, з якою виїхав від вашої інвестиції на міст на Городоцьку. Прямо не очікував. Рельного був здивований. Якщо це під оренду - то просто суперррррррррр...

- в тому мікрорайоні мешкають мої приятелі; декілька разів проводили з ними вдалі "алкогольні" вечірки; я і зараз впевнений, що найкраща в світі Свиняча відбивна - в кафе на Широкій, майже навпроти церкви, найкраща Солянка збірна - в кафе на вулиці Іванни Блажкевич (ще й спробуйте замовити - останній раз мені пані-офіціянт сказала, що вже всю розібрали), а найкраще горілка "Львівська" смакує в кафе "Рокс" на виїзді з Левандівки на Городоцьку!

- мікрорайон вважався раніше "робітничо-залізничним", але де ж в наші часи ті "робітники", які є "гегемоном" робітничого класу, і де оті залізничники... (Хоча залізничний факультет Львівської політехніки ВИКОНАВ план прийому на бюджетні місця за двома спеціальностями - набрали повний комплект студентів).

- від вашої інвестиції до центра Львова просто смішна відстань. Наприклад, спілкуюся з одним паном, який мешкає в "Царському селі" під Львовом - так це ж просто цирк - в кінці вулиці Городоцької такі корки - такі корки - просто жах - щоби доїхати до свого підземелля (зверху стоять три 2-о поверхових його будинка) - з діамантами, він тупо зупиняється на Городоцькій та спить в автівці, поки біднота доїде до ліжок...



Так що все ОК! То люди НЕ львів"яни і просто НЕ в курсі.

Точніше - "в курсі" - заздрять до безтями...