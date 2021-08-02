RSS
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 21:45

  Успіх написав:Що скажете, шановне товариство, про кам'яні джунглі по обидва боки вул. Шевченка?(вище церкви Анни)
Вони взяли на себе половину удару біженців зі Сходу?

ЖК Британія, де під час косих дощів стіни наскрізь промокають?! 😎
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:34

Може там інша причина?

  Bolt написав:
  Успіх написав:Що скажете, шановне товариство, про кам'яні джунглі по обидва боки вул. Шевченка?(вище церкви Анни)
Вони взяли на себе половину удару біженців зі Сходу?

ЖК Британія, де під час косих дощів стіни наскрізь промокають?! 😎

Важко в таке повірити, так як кожен будинок утеплюють пінопластом, чи ватою... а вони - непромокаючі!
+ ще штукатурка з фарбою зверху!

Хіба на стиках/швах? І то вони б мали бути тоді широкі... щоб вода туда сочно потрапила?
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:43

  Успіх написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Що скажете, шановне товариство, про кам'яні джунглі по обидва боки вул. Шевченка?(вище церкви Анни)
Вони взяли на себе половину удару біженців зі Сходу?

ЖК Британія, де під час косих дощів стіни наскрізь промокають?! 😎

Важко в таке повірити, так як кожен будинок утеплюють пінопластом, чи ватою... а вони - непромокаючі!
+ ще штукатурка з фарбою зверху!

Хіба на стиках/швах? І то вони б мали бути тоді широкі... щоб вода туда сочно потрапила?

Відоси декілька років тому назад були. Мокрі плями під стелями і прямо посередині стін. Як їм таке вдалося я ХЗ.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 13:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Що там ціни на ремонт у місті Лева?
Скільки тепер коштує м2 ремонту під оренду "під ключ"?

Яке співвідношення будматеріалів до робіт майстрів?
1:1?
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:31

Подивіться приватне повідомлення від мене - дав координати адекватного прораба адекватної бригади.
Я з ним давно не говорив - події сьогодення могли багато що змінити....
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Що там ціни на ремонт у місті Лева?
Скільки тепер коштує м2 ремонту під оренду "під ключ"?

Яке співвідношення будматеріалів до робіт майстрів?
1:1?


Де обіцяна вами перемога у 2022 році?
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:18

Пане Успіх!
Перемога полягає хоча б в тому, що очі всієї України - точніше всіх "рил" і не "рил" Києва, Дніпра та наших міст уже 3 роки прикуті до вашої - прямо скажімо - невеличкої інвестиції.
Як ви знаєте, я особисто відвідав вашу інвестицію і дав вердикт позитивний:
- я знаю той мікрорайон НЕ з інтернету, як тут деякі "горе-діячі" та "горе-великегоре-інвестори", а досить давно - вперше побував там влітку 1979 (!) року. Реально був здивований швидкістю, з якою виїхав від вашої інвестиції на міст на Городоцьку. Прямо не очікував. Рельного був здивований. Якщо це під оренду - то просто суперррррррррр...
- в тому мікрорайоні мешкають мої приятелі; декілька разів проводили з ними вдалі "алкогольні" вечірки; я і зараз впевнений, що найкраща в світі Свиняча відбивна - в кафе на Широкій, майже навпроти церкви, найкраща Солянка збірна - в кафе на вулиці Іванни Блажкевич (ще й спробуйте замовити - останній раз мені пані-офіціянт сказала, що вже всю розібрали), а найкраще горілка "Львівська" смакує в кафе "Рокс" на виїзді з Левандівки на Городоцьку!
- мікрорайон вважався раніше "робітничо-залізничним", але де ж в наші часи ті "робітники", які є "гегемоном" робітничого класу, і де оті залізничники... (Хоча залізничний факультет Львівської політехніки ВИКОНАВ план прийому на бюджетні місця за двома спеціальностями - набрали повний комплект студентів).
- від вашої інвестиції до центра Львова просто смішна відстань. Наприклад, спілкуюся з одним паном, який мешкає в "Царському селі" під Львовом - так це ж просто цирк - в кінці вулиці Городоцької такі корки - такі корки - просто жах - щоби доїхати до свого підземелля (зверху стоять три 2-о поверхових його будинка) - з діамантами, він тупо зупиняється на Городоцькій та спить в автівці, поки біднота доїде до ліжок...

Так що все ОК! То люди НЕ львів"яни і просто НЕ в курсі.
Точніше - "в курсі" - заздрять до безтями...
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 08:14

Цей дощ надовго?©

Від вчора і до тепер падає дощ...

Що, знову десь затопило паркінги і плавають автівки?
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 22:53

Для пана Успіх.
Інформація для роздумів. Приятелі - львів"яни - закінчили робити ремонт в новобудові - квартира куплена як інвестиція під орендарів.
Вони ДУЖЕ досвідчені в ремонтах - мають квартири не тільки в Україні, але і в Європі - звісно самі з шпателем на стоять - всіх наймають та ретельно слідкують. Ніяких помилок/похибок не терплять.
Дуже прискіпливі. Все люблять робити дорого або дуже дорого....

Я спитав, в які гроші обійшовся ремонт: сказали, що в 500 доларів за квадрат НЕ вклалися. Трохи перевищили.

Тепер виникла проблема: квартира є такою "іграшкою", що в них ні руки, ні ноги не піднімаються здати в оренду.
Тим більше їх інші приятелі, які здавали десь 6-7 років "двушку" по 500 доларів, вже змушені були здати за 400.
А інші приятелі здали такому цікавому орендарю, що - як би це обережно сказати - ну дуже не словя"нину, ще й з собакою... Що їх аж пересмикує від того орендаря...
Ось тепер і чухають потилицю...

P.S. Керуючись відомою приказкою "Зять любе взять" їх зять пропонує виставити в продаж за нереально високою ціною - раптом хтось купить так дорого, що власники отримають все, що хотіли отримати від здачі в оренду готівкою одномоментно.
Думають...
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 09:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Школа - будується!
А це + до ціни як оренди, так і продажу квартир!

Там трошки показують і мій будинок - він салатово-білий

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
