|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 сер, 2025 09:35
Успіх
Школа - будується!
Теж з 2018 року?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16024
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2473 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 09:43
Hotab написав:Успіх
Школа - будується!
Теж з 2018 року?
Ні, якщо не помиляюсь, то цього року почали.
Бо навесні 2024р, коли я оглядав свою квіточку(бувши у відпустці), то на тому місці, де будується школа, ще нічого не було.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8541
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 28 сер, 2025 09:54
Успіх
Нарешті отримаєш повну середню
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16024
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2473 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 09:58
Hotab написав:Успіх
Нарешті отримаєш повну середню
Чекай, я ще в дитсадочок - не ходив)) Треба спочатку його "закінчити"))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8541
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:01
Успіх написав: Hotab написав:Успіх
Нарешті отримаєш повну середню
Чекай, я ще в дитсадочок - не ходив)) Треба спочатку його "закінчити"))
Якщо спочатку, то ще і доносити треба. А може і доробити
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16024
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2473 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:11
Hotab
Тобі ж на іншій гілці казали, що ти ще з роддому - не придатний!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8541
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:15
Успіх написав:Hotab
Тобі ж на іншій гілці казали, що ти ще з роддому - не придатний!
Всі такі в роддомі.
Але деякі потім такими і залишаються:
школу не здатне закінчити, жре горілку, в піраміди лізе, голосує по приколу.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16024
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2473 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:21
Hotab написав: Успіх написав:Hotab
Тобі ж на іншій гілці казали, що ти ще з роддому - не придатний!
Всі такі в роддомі.
Але деякі потім такими і залишаються:
школу не здатне закінчити, жре горілку, в піраміди лізе, голосує по приколу.
Це все хворі фантазії нетойвосної зношеної пілот-ки
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8541
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10626
|7426084
|
Чет 28 сер, 2025 11:14
Hotab
|
|744
|328105
|
Чет 28 сер, 2025 11:12
Frant
|
|25332
|17175045
|
|