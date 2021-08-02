Додано: П'ят 29 сер, 2025 09:45

Ваше питання цікаве та важливе, але скорше за все не буде мати конкретної відповіді.



Можливо вам пригодяться роздуми мої, як мешканця Львова (хоча вже декілька років постійно і не живу у Львові) та моїх приятелів - реальних лендлордів, які мають житлову та комерційну нерухомість:



- мої приятелі НЕ беруть нічого "на етапі котловану" з чеканням на протязі 1-2 - а в наших умовах можливо і 10 років. Беруть у перевірених Забудовників на етапі початку будівництва або на етапі реального будівництва стін. Останні об"єкти було куплено у забудовника "МетГал". Дуже надійний та має багато реально зданих в експлуатацію житлових об"єктів з високою якістю та готовністю квартир під ремонт.

- зараз - на скільки я знаю- той Забудовник інтенсивно веде будівництво нового будинка в районі Львівського автовокзалу - там критерій "ЛЛЛ" витримано чітко! Ніхто не знає, як їм вдалося вихопити ту ділянку землі, на якій було розташвано парк, приватний бізнес, кафе і навіть існувала не довго газова АЗС від БРСМ.

- інші об"єкти під оренду розкидані по всьому Львові і немає ніякої тенденції: є квартири навпроти "Вікторія Гарденс" і є квартири в центрі, наприклад на вулиці Рильского.

- на кожен товар є свій Покупець: здають навіть дуже стару квартиру без ремонту в будинку з білої цегли - мабуть будинок останньої третини 20 сторіччя - там всі такі - на Науковій.

- Вся справа в ціні: те, що на Рильського - мають 800 доларів. Те, що біля автовокзалу або "Вікторія Гарденс" - мають за 2-к від 400 до 500 доларів.

- додатково до житлової нерухомості мають під оренду комерційну В ТИХ ЖЕ ЛОКАЦІЯХ (приблизно по 100 кв. м) та парковочні місця (довго не могли здати, але нарешті здали - здається за 50 доларів на місяць. Це не центр.).

- здача через Airbnb подобово проблемна: добре здається тільки в самому центрі, щоби було біля площі Ринок. Або дуже недалеко від центру. Наприклад, коли я робив ремонт в новій своїй квартирі, то жив тиждень через Airbnb на вулиці "Мала" в районі Винниківського ринку - то видно було, що орендодавець був безмежно радий клієнту. І це було найдешевше, що я знайшов, щоби десь жити тиждень.



Між тим у моїх приятелів ЗДАЄТЬСЯ все більш-менш вдало.



Тут треба брати калькулятор:

- 10...9...8 років тому можна було брати нерухомість у Львові приблизно по 600...650 доларів квадрат та робити ремонт під оренду десь за 300 доларів квадрат.

- 5...4 роки тому вже брали нерухомість по 800...850 доларів квадрат та робили ремонт з великими труднощами за оті самі 300 доларів квадрат (фунціі прорабів брали на себе, бригади привозили з інших міст!);

- тут треба врахувати, що зараз навіть перевірених Забудовників або різко впала якість, або дуже спростили те, що віддають клієнту. Наприклад, згаданий МетГал раніше здав квартири в ідеальному для ремонту стані: стіни не вимагали додаткової штукатурки та вирівнювання тих стін. Ідеальна штукатурка та ідеальна (!) стяжка на підлозі, розведено по квартир опалення: встановлені двоконтурні котли, все готово для опалення квартир. Зараз здають здається як і всі - тільки стіни.

- зараз - на скільки я знаю - у МетГал квадрат вже по 1300 доларів (це на етапі готовності - не впевнений - мабуть вже 5-ти поверхів нового будинка) і ремонт в 500 доларів квадрат НЕ виходить, тенденція іде в бік ремонту за 700 доларів квадрат.

- крім ціни в 500-700 доларів квадрат важливе питання - ТЕРМІНИ ремонту. Як сказав мені на днях надійний та перевірений львівський прораб - в його бригаді було 12 хлопців - зараз має 4 (бо 8 пішли на фронт) і тягне ОДНОЧАСНО 5 (!!!) квартир.

- за повідомленнями моїх друзів орендодавців намітилася проблема з орендарями (а вони дуже досвідчені пани): важко знайти адекватного орендаря - почалися "простої" - після того, як черговий виїхав - та почав змінюватися контингент.

Апогей проблеми в двох речах: там, де оренда була 500 доларів за 2 к з дуже якісним ремонтом (!) - погоджуються вже на 400. Орендар тепер може бути у вигляді "негра з песиком". (Як відомо найгірший сон орендодавця - це орендар з дітьми, песиками, собачками та котиками). Погоджуються вже і на таке.



Таким чином разом з калькулятором треба думати...

Почекаємо відповіді від більш досвідчених - ніж я - людей...

Мабуть щось додасть пан Bolt - доволі досвідчена людина.