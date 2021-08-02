|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:33
З того, що я знаю - враховуючи вартість сучасного ремонту та тенденцію до зменшення Забудовниками площі залізобетонних паралелепіпедів, які тільки в Україні чомусь називають "квартира", то перспективу має щось НЕ дороге, якщо не сказати дешеве і таке, щоби не вимагало дорогого ремонту.
З цієї точку зору я передбачаю щасливу долю інвестиції пана Успіх.
Якби не підвів Забудовник з термінами - то вже не менше 2-х років би отримував дуже непоганий пасивний дохід та ще й на вершині цін.
Додам, що я про будівництво школи майже у дворі його будинка знаю і навіть думав, що здадуть до 1 вересня - там дуже інтенсивно йшло будівництво.
Ну а виїзд від його будинку на вулицю Городоцьку - це взагалі - швидкісна - хоч і коротенька (там десь всього 700 м) - траса "Формула-1" - орендарі це точно оцінять.
І ринок поруч - Левандіський ринок - я сильно люблю десь з літа 1999 року...
Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:38
akurt написав:
перспективу має щось НЕ дороге, якщо не сказати дешеве і таке, щоби не вимагало дорогого ремонту.
З цієї точку зору я передбачаю щасливу долю інвестиції пана Успіх.
Якби не підвів Забудовник з термінами - то вже не менше 2-х років би отримував дуже непоганий пасивний дохід та ще й на вершині цін
Саме так!
Від форс-мажору ніхто не застрахований
Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:42
Дякую, пане Успіх, за "+" за мій попередній допис.
Мені дуже рідко ставлять плюси за корисні - на мою думку - конкретні цифри та факти.
Ще якщо поставить "+" автор питання про оренду та інвестиції у Львові - пан funtic - то день не пройшов даремно!
