Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:14

  Успіх написав:
  Bolt написав:Що таке Євроремонт?
Назвемо його "капітальнний ремонт")) - тобто, все нове!
А не так як у Вас - половина електрики старої/на скрутках з алюмінькою? ;)
Труби - поміняні?
Та й що я буду перераховувати - має бути ВСЕ нове!
  Bolt написав:На другому варіанті, скоріш за все їм доведеться скінути якусь штуку.
По першому, зрештою також штуку-дві
Нам не важливо, що в 1 і 2 варіанті трохи завищена ціна.
Нам важливо порівняти новобуд з капремонт і вторинний ринок з капремонтом з +/-однаковим метражом і в однаковій локації!
І визначити - що краще?

А тоді вже можемо підставляти "котлован з поставкою через 2роки" :)

Труби всі замінені причому не тільки в хаті але і стояки.Зрещтою можна сказати, що робився капітальний ремонт
Бо все обшкрібуватрсь до голого бетону. Потріскані перегородки з гіпсо стружечних плит на дервв"яному каркасі по всій площині проклеїв сіткою для пінопласта і вирівняв ротбандом. Вікно з кухні до ванної та місця де стояли фанерні вставки над дверями до ванны і туалета залив бетоном, щоб культурно виглядало. По всій квартирі робив стяжку.
Звісно іспанську плитку не клав, а в основному Атемівську. Там де була лоджія, спиляв болгаркою технологічний ухил в плиті, завдяки чому получилось зробити підлогу на одному рівні з кімнатою, бо була 3 см сходинка.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 08:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:можна сказати, що робився капітальний ремонт
Ну тоді продати і купити те, що можна здавати дорожче))
А то наче гроші вкинуті, а вихлопу...
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:02

  Успіх написав:
  Bolt написав:можна сказати, що робився капітальний ремонт
Ну тоді продати і купити те, що можна здавати дорожче))
А то наче гроші вкинуті, а вихлопу...

Робити купу зайвих рухів щоб з аренды капало на умовні 100 баксів більше?! Ну і гроші на доплату різниці ціни десь треба взяти.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:49

  Успіх написав:
  akurt написав:Тепер беремо те саме, але інвестиція 2025 року:
Пане Акурт, у Вас все гарно виходить порахувати👍(добре знаєтесь на цінах)

То, будь ласка, порахуйте ще так само у старому фонді(вже з ремонтом, або доплюсуйте ремонт) - до війни і тепер в 2025р.


Мабуть, вийде вигідніше, ніж в новобудові?


може вийти трохи дешевше, ніж в новобудові, але є багато але

-в новобудові сходова клітка не тхне сечею (перші пару років)
-в старому фонді ви зробили "якісний ремонт"(під оренду?), а у сусідів двері досі дерматином утеплені-клієнт буде крутити носом(від таких сусідів)
-в старому фонді часто відсутні парковки(або всі міста закріплені з 90х), відсутні дитячий майданчик, або стадіон(для родини з дітьми-це має вирішальне значення(гімназія, стадіон та інше)
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:04

  Успіх написав:
  Bolt написав:можна сказати, що робився капітальний ремонт
Ну тоді продати і купити те, що можна здавати дорожче))
А то наче гроші вкинуті, а вихлопу...


оренда не для слабонервних, треба бути готовим до того,
що орендарі зґвалтують твою хату (ремонт, будь-який)
і доведеться бити морду їм (або вони тобі, якщо їх більше)

якщо порівняти овдп(депозит)-з купівлею електрокара(для таксування), або квартири під оренду і порахувати кількість набутих системних захворювань, то краще овпд нічого немає

і в дупу весь той ремонт і потім хапатись за серце коли орендарі що поламають(вкрадуть), чи взагалі затоплять сусідів знизу.

Успіх, викини ці марення з голови
життя коротке (інколи дуже)

ти рахуєш окупність 16 років, додай 5-6 років для гарантії :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:35

  prodigy написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:можна сказати, що робився капітальний ремонт
Ну тоді продати і купити те, що можна здавати дорожче))
А то наче гроші вкинуті, а вихлопу...


оренда не для слабонервних, треба бути готовим до того,
що орендарі зґвалтують твою хату (ремонт, будь-який)
і доведеться бити морду їм (або вони тобі, якщо їх більше)

якщо порівняти овдп(депозит)-з купівлею електрокара(для таксування), або квартири під оренду і порахувати кількість набутих системних захворювань, то краще овпд нічого немає

і в дупу весь той ремонт і потім хапатись за серце коли орендарі що поламають(вкрадуть), чи взагалі затоплять сусідів знизу.

Успіх, викини ці марення з голови
життя коротке (інколи дуже)

ти рахуєш окупність 16 років, додай 5-6 років для гарантії :mrgreen:


Теж хочу попробувати в ОВДПпобавитись.
Кажуть дехто примудряються їх навіть в кредит на Приватовську універсальну картку брати.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 12:20

«Рудно перетворюють у гетто» 8)
Під виглядом котеджів біля Львова будують багатоквартирне житло :shock:

Біля мене викупили особняк і почали будівельні роботи. Я перевірив документи на будівництво і зʼясував, що тут збудують 11-метровий будинок на 500 м2. Але вже з фундаменту було видно, що це не особняк, бо до кожної кімнати була підведена каналізація.

Загалом будинок розрахований на 10-12 квартир. Причому в дозволі на початок будівельних робіт від ДІАМ вказано, що будинок «господарський і будується власними силами».

Навесні 2025 року, міська рада зібрала комісію та виїхала на обстеження. Тоді зʼясувалося, що загалом у Рдно за подібною схемою замість індивідуальних особників будують близько 60 багатоквартирних будинків. І ця схема цілком легальна.
Під виглядом індивідуальних житлових будинків побудували фактично багатоквартирні будинки із окремими септиками під кожну квартиру і відсутністю паркомісць. :lol:

https://zaxid.net/rudno_peretvoryuyut_u_getto_n1617923

дарма рудненці приєднались до Лємберга 8)
хрунь усе забудує тотально
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 13:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Кажуть дехто примудряються їх навіть в кредит на Приватовську універсальну картку брати.


не знаю, хто має таку можливість, у мене кредитній ліміт 0 (офіційно не працюю з 1993р), тому навіть коли мав депозити від 5к до 10к -це ніяким чином не впливало на надання кредиту

тому це різні парафії, одні люди дають дозвіл на кредити, інші приймають депозити :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:21

трошки інформації про оренду:
курортне містечко на півдні (17км від Одеси)
2025, ціни подобово
червень: 1кімнатна -800, 2к-1200, 3к -1500
друга половина липня: 1200-2000-2500
серпень: 2000-2500-3000

сьогодні: 1к -500, 2к-700, 3к-1000(але на тиждень згодні по 800)
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:17

  prodigy написав:
  Bolt написав:Кажуть дехто примудряються їх навіть в кредит на Приватовську універсальну картку брати.


не знаю, хто має таку можливість, у мене кредитній ліміт 0 (офіційно не працюю з 1993р), тому навіть коли мав депозити від 5к до 10к -це ніяким чином не впливало на надання кредиту

тому це різні парафії, одні люди дають дозвіл на кредити, інші приймають депозити :mrgreen:

Я трошки менше не працюю, але в Приматі примусили мене підняти кредитний ліміт до 65 к, а Райф заставив взяти карточку на 50 к з пільговим періодом 100 днів.
