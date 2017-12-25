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Нафтогаз почне купувати російський
газ. Коболєв каже, що...

Нафтогаз почне купувати російський газ. Коболєв каже, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:22

Нафтогаз почне купувати російський газ. Коболєв каже, що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Дивися повний текст Нафтогаз почне купувати російський газ. Коболєв каже, що ціна – приваблива.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:22

А как же война???? Захват территорий????
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:37

все нормально,вчера "патриотична" рада даже не смогла признать ЛНР-ДНР террористами...
раз цена привлекательная значит больше можно будет себе премию выписать, вместо миллиона все полтора, так что война войной, а от денег никто не откажется
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:39

Вот С...!
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:59

Постойте, а почему этой пусть и дурочке, но зарабатывает она как умеет ротом, Ане Лорак, нельзя продавать свои услуги России на несчастных 200 тыс долларов (или сколько там), а Нефтегазу (государству Украина) можно покупать газ у России на 1 млрд долларов (где-то столько и будет стоить 5 млрд кубов)?

Почему полететь на самолете из Украины в Россию я не могу - нет прямого сообщения, а газ из России в Украину (и далее в Европу) беспрепятственно ходит - есть прямое сообщение?

Где грань, и кто ее полномочен проводить?

Двойные стандарты недопустимы! Либо не покупаем и не продаем ничего, раз считаем аргессором, либо торгуем без ограничений, а к тем, кто препятствует ("активисты" и пр) - применяем меры в соответствии с законом, в том числе уголовные...
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:09

Агент "Лолита" в действии))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:11

  сова написав:А как же война???? Захват территорий????


"Якщо ворог продає тобі вугілля дешевше ніж будь де - значить він лох вухастий і купляти у нього треба, аби мати більше коштів на ше один танк або БТР."(с)
galex
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:35

  antikkristall написав:все нормально,вчера "патриотична" рада даже не смогла признать ЛНР-ДНР террористами...

а это не есть функция ВР, так что они всего навсего совершили на одно преступление меньше...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:37

  Criticus написав:а Нефтегазу (государству Украина) можно покупать газ у России на 1 млрд долларов (где-то столько и будет стоить 5 млрд кубов)?

не "можно", а НУЖНО в соответствии с решением Стокгольмского суда...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:44

  Criticus написав:Постойте, а почему этой пусть и дурочке, но зарабатывает она как умеет ротом, Ане Лорак, нельзя продавать свои услуги России на несчастных 200 тыс долларов (или сколько там), а Нефтегазу (государству Украина) можно покупать газ у России на 1 млрд долларов (где-то столько и будет стоить 5 млрд кубов)?


а разве Лорак кто-то официально запрещал петь в России?

Почему полететь на самолете из Украины в Россию я не могу - нет прямого сообщения, а газ из России в Украину (и далее в Европу) беспрепятственно ходит - есть прямое сообщение?


потому что авиакомпании России начали нарушать законы Украины, несанкционировано летая на ее оккупированную территорию. поэтому у нас с ними сотрудничество перестало складываться.
точно так же мы не работаем с банками, работающими там и не пускаем людей, которые засветились незаконным посещением Крыма.

Двойные стандарты недопустимы! Либо не покупаем и не продаем ничего, раз считаем аргессором, либо торгуем без ограничений, а к тем, кто препятствует ("активисты" и пр) - применяем меры в соответствии с законом, в том числе уголовные...


Это слишком топорный подход. Можно делать все, что приносит выгоду Украине, если это не несет еще больше выгоды России. Для этого нужно думать мозгами, а не вышиватными лозунгами.
Например продажа липецкой фабрики в принципе невыгодна. Налоги и зарплаты, выплачиваемые в РФ и которые берутся из кошельков российских потребителей, все так же будут платиться, независимо от того, кто хозяин. А вот куда будет уходить прибыль с этого всего - зависит от хозяина.

Более того, если мы прерываем какие-то торговые отношения, на чем и Украина и РФ теряют к примеру по 100 млн$, то это больнее бьет по нам, ввиду разницы величины бюджетов.
С этой точки зрения нам было бы выгодно прервать все связи с ЛНР и ДНР, так как взаимопотери ощутимее для их бюджета. Однако учитывая что у них безлимитный краник вливаний из РФ, это снова оказывается невыгодно для нас.


Проблема заключается не в факте торговли, а в том, что нельзя позволять врагу пользоваться торговыми рычагами для давления. Поэтому все направления должны быть диверсифицированы, чтобы в случае демарша РФ по каким-то сделкам можно было без особых убытков купить или продать в другом месте.

Я конечно понимаю что Сталин не торговал с Гитлером, но это была все-таки масштабная схватка мирового уровня на полное взаимоуничтожение.
А вот в случае локальных стычек по причине территориальных хотелок офигевших бывших соседей по общей коммуналке такое уже происходило. Например балканские страны даже во время горячих фаз конфликтов не прерывали полностью торговлю и выполняли свои обязанности по транзиту. То же самое справедливо по поводу войны в Грузии, так что спекуляции Саакашвили по поводу "торговли с агрессором" вызывают мягко говоря недоумение.
galex
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