Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
Дивися повний текст Нафтогаз почне купувати російський газ. Коболєв каже, що ціна – приваблива.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 12:22
Нафтогаз почне купувати російський газ. Коболєв каже, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз почне купувати російський газ. Коболєв каже, що ціна – приваблива.
Додано: Сер 17 січ, 2018 12:37
все нормально,вчера "патриотична" рада даже не смогла признать ЛНР-ДНР террористами...
раз цена привлекательная значит больше можно будет себе премию выписать, вместо миллиона все полтора, так что война войной, а от денег никто не откажется
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 17 січ, 2018 12:59
Постойте, а почему этой пусть и дурочке, но зарабатывает она как умеет ротом, Ане Лорак, нельзя продавать свои услуги России на несчастных 200 тыс долларов (или сколько там), а Нефтегазу (государству Украина) можно покупать газ у России на 1 млрд долларов (где-то столько и будет стоить 5 млрд кубов)?
Почему полететь на самолете из Украины в Россию я не могу - нет прямого сообщения, а газ из России в Украину (и далее в Европу) беспрепятственно ходит - есть прямое сообщение?
Где грань, и кто ее полномочен проводить?
Двойные стандарты недопустимы! Либо не покупаем и не продаем ничего, раз считаем аргессором, либо торгуем без ограничений, а к тем, кто препятствует ("активисты" и пр) - применяем меры в соответствии с законом, в том числе уголовные...
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:11
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:35
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:37
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:44
а разве Лорак кто-то официально запрещал петь в России?
Это слишком топорный подход. Можно делать все, что приносит выгоду Украине, если это не несет еще больше выгоды России. Для этого нужно думать мозгами, а не вышиватными лозунгами.
Например продажа липецкой фабрики в принципе невыгодна. Налоги и зарплаты, выплачиваемые в РФ и которые берутся из кошельков российских потребителей, все так же будут платиться, независимо от того, кто хозяин. А вот куда будет уходить прибыль с этого всего - зависит от хозяина.
Более того, если мы прерываем какие-то торговые отношения, на чем и Украина и РФ теряют к примеру по 100 млн$, то это больнее бьет по нам, ввиду разницы величины бюджетов.
С этой точки зрения нам было бы выгодно прервать все связи с ЛНР и ДНР, так как взаимопотери ощутимее для их бюджета. Однако учитывая что у них безлимитный краник вливаний из РФ, это снова оказывается невыгодно для нас.
Проблема заключается не в факте торговли, а в том, что нельзя позволять врагу пользоваться торговыми рычагами для давления. Поэтому все направления должны быть диверсифицированы, чтобы в случае демарша РФ по каким-то сделкам можно было без особых убытков купить или продать в другом месте.
Я конечно понимаю что Сталин не торговал с Гитлером, но это была все-таки масштабная схватка мирового уровня на полное взаимоуничтожение.
А вот в случае локальных стычек по причине территориальных хотелок офигевших бывших соседей по общей коммуналке такое уже происходило. Например балканские страны даже во время горячих фаз конфликтов не прерывали полностью торговлю и выполняли свои обязанности по транзиту. То же самое справедливо по поводу войны в Грузии, так что спекуляции Саакашвили по поводу "торговли с агрессором" вызывают мягко говоря недоумение.
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