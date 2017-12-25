Нафтогаз почне купувати російський газ. Коболєв каже, що...

Додано: Сер 17 січ, 2018 13:44

Criticus написав: Постойте, а почему этой пусть и дурочке, но зарабатывает она как умеет ротом, Ане Лорак, нельзя продавать свои услуги России на несчастных 200 тыс долларов (или сколько там), а Нефтегазу (государству Украина) можно покупать газ у России на 1 млрд долларов (где-то столько и будет стоить 5 млрд кубов)? Постойте, а почему этой пусть и дурочке, но зарабатывает она как умеет ротом, Ане Лорак, нельзя продавать свои услуги России на несчастных 200 тыс долларов (или сколько там), а Нефтегазу (государству Украина) можно покупать газ у России на 1 млрд долларов (где-то столько и будет стоить 5 млрд кубов)?

Почему полететь на самолете из Украины в Россию я не могу - нет прямого сообщения, а газ из России в Украину (и далее в Европу) беспрепятственно ходит - есть прямое сообщение?

потому что авиакомпании России начали нарушать законы Украины, несанкционировано летая на ее оккупированную территорию. поэтому у нас с ними сотрудничество перестало складываться.

точно так же мы не работаем с банками, работающими там и не пускаем людей, которые засветились незаконным посещением Крыма.



Двойные стандарты недопустимы! Либо не покупаем и не продаем ничего, раз считаем аргессором, либо торгуем без ограничений, а к тем, кто препятствует ("активисты" и пр) - применяем меры в соответствии с законом, в том числе уголовные...

а разве Лорак кто-то официально запрещал петь в России?Это слишком топорный подход. Можно делать все, что приносит выгоду Украине, если это не несет еще больше выгоды России. Для этого нужно думать мозгами, а не вышиватными лозунгами.Например продажа липецкой фабрики в принципе невыгодна. Налоги и зарплаты, выплачиваемые в РФ и которые берутся из кошельков российских потребителей, все так же будут платиться, независимо от того, кто хозяин. А вот куда будет уходить прибыль с этого всего - зависит от хозяина.Более того, если мы прерываем какие-то торговые отношения, на чем и Украина и РФ теряют к примеру по 100 млн$, то это больнее бьет по нам, ввиду разницы величины бюджетов.С этой точки зрения нам было бы выгодно прервать все связи с ЛНР и ДНР, так как взаимопотери ощутимее для их бюджета. Однако учитывая что у них безлимитный краник вливаний из РФ, это снова оказывается невыгодно для нас.Проблема заключается не в факте торговли, а в том, что нельзя позволять врагу пользоваться торговыми рычагами для давления. Поэтому все направления должны быть диверсифицированы, чтобы в случае демарша РФ по каким-то сделкам можно было без особых убытков купить или продать в другом месте.Я конечно понимаю что Сталин не торговал с Гитлером, но это была все-таки масштабная схватка мирового уровня на полное взаимоуничтожение.А вот в случае локальных стычек по причине территориальных хотелок офигевших бывших соседей по общей коммуналке такое уже происходило. Например балканские страны даже во время горячих фаз конфликтов не прерывали полностью торговлю и выполняли свои обязанности по транзиту. То же самое справедливо по поводу войны в Грузии, так что спекуляции Саакашвили по поводу "торговли с агрессором" вызывают мягко говоря недоумение.