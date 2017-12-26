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Нафтогаз почне купувати російський
газ. Коболєв каже, що...

Нафтогаз почне купувати російський газ. Коболєв каже, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 00:00

galex Ну а логику того что у нас с судами полная опа вы видите ? А это то с чего нужно было начинать еще 3 года назад прежде чем делать что либо другое. Вопрос почему ? Так что то, что вы не видите это не значит что суслика нет ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 01:54

  Igorten написав:galex Ну а логику того что у нас с судами полная опа вы видите ? А это то с чего нужно было начинать еще 3 года назад прежде чем делать что либо другое. Вопрос почему ? Так что то, что вы не видите это не значит что суслика нет ;)


Согласен и с оценкой судов и с тем, что с этого нужно было начинать.
Вот и пример - есть реальная проблема. Нахиба начинать липовые зрады на пустом месте, типа этой же покупки 5 ярдов газа? Ведь именно информационный беспорядочный шум от политических конкурентов и их сторонников мешает предъявить властя конкретные претензии и вопросы.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 04:22

  galex написав:
  Igorten написав:
  galex написав:вот честно, если бы я зарабатывал пару миллионов гривен в месяц, рулил потоками на миллиарды и имел довольно легкую возможность ежемесячно заворачивать пару десятков миллионов в свой карман дополнительно, я бы этого не делал


Учитывая наши реалии, рассказываю :) Нафиг вы такой хороший никому не нужен, поэтому просидите вы там недолго, а по сему нужно рвать пока можно и сколько можно, что народ и делает ;)


не улавливаю логики. думаете порошенко получает процент на карман за то, что держит там Коболева?


Так вы о том, что "если бы я зарабатывал пару миллионов гривен в месяц" будучи президентом? И как много у нас президентов? А если вашу фразу изменить так : "если бы я зарабатывал несколько тысяч..десятков тысяч гривен в месяц(как огромное кол-во гос.служащих), рулил потоками на миллионы и имел довольно легкую возможность ежемесячно заворачивать пару миллионов в свой карман дополнительно"
делали ли бы? При этом осознавая, что такая возможность постоянной не будет.
Евгений Н.
 
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