Нафтогаз почне купувати російський газ. Коболєв каже, що...

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Додано: Чет 18 січ, 2018 00:00
galex Ну а логику того что у нас с судами полная опа вы видите ? А это то с чего нужно было начинать еще 3 года назад прежде чем делать что либо другое. Вопрос почему ? Так что то, что вы не видите это не значит что суслика нет
Додано: Чет 18 січ, 2018 01:54
Согласен и с оценкой судов и с тем, что с этого нужно было начинать.
Вот и пример - есть реальная проблема. Нахиба начинать липовые зрады на пустом месте, типа этой же покупки 5 ярдов газа? Ведь именно информационный беспорядочный шум от политических конкурентов и их сторонников мешает предъявить властя конкретные претензии и вопросы.
Додано: Чет 18 січ, 2018 04:22
Так вы о том, что "если бы я зарабатывал пару миллионов гривен в месяц" будучи президентом? И как много у нас президентов? А если вашу фразу изменить так : "если бы я зарабатывал несколько тысяч..десятков тысяч гривен в месяц(как огромное кол-во гос.служащих), рулил потоками на миллионы и имел довольно легкую возможность ежемесячно заворачивать пару миллионов в свой карман дополнительно"
делали ли бы? При этом осознавая, что такая возможность постоянной не будет.
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