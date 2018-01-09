Президент Петро Порошенко заявляє, що пріоритетами в реформах в 2018 році стануть приватизація і заміна податку на прибуток податком на виведений капітал.
Дивися повний текст Порошенко не забув про податок на виведений капітал: обіцяє впровадити.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 12:25
Порошенко не забув про податок на виведений капітал:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко не забув про податок на виведений капітал: обіцяє впровадити.
Додано: Сер 17 січ, 2018 12:38
После того, как выведет весь свой капитал
Всё IMHO
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