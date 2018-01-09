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Порошенко не забув про податок
на виведений капітал:...

Порошенко не забув про податок на виведений капітал:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:25

Порошенко не забув про податок на виведений капітал:...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко заявляє, що пріоритетами в реформах в 2018 році стануть приватизація і заміна податку на прибуток податком на виведений капітал.

Дивися повний текст Порошенко не забув про податок на виведений капітал: обіцяє впровадити.
R2
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Порошенко не забыл о налоге на выведенный капитал: обещает заплатить
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:38

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко заявляє, що пріоритетами в реформах в 2018 році стануть приватизація і заміна податку на прибуток податком на виведений капітал.

Дивися повний текст Порошенко не забув про податок на виведений капітал: обіцяє впровадити.

После того, как выведет весь свой капитал :)
Всё IMHO
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чем то напоминает борьбу пчел с медом
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